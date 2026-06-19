Vàng thế giới giảm sâu hơn 130 USD kéo giá vàng trong nước lao dốc mạnh

Sáng nay (19/6), thị trường vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 3,5 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 3,5 triệu đồng so với chốt phiên trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn từ 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 3,5 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.181 USD/ounce, giảm 133,2 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã tăng lên khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.181 đồng/USD, tăng 8 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.090-26.440 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.120-26.440 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.120-26.440 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.440 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng biến động bất thường khiến nhà đầu tư phân vân Một số tổ chức tài chính vẫn đánh giá nhu cầu dài hạn đối với vàng chưa thay đổi và cho rằng vùng giá 4.000-4.300 USD/ounce có thể là cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư dài hạn.