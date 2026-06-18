Giá dầu giảm trở lại, giá vàng tăng sau diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Iran

Trong phiên giao dịch sáng 18/6 tại châu Á, giá dầu giảm trở lại, trong khi giá vàng tăng, sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột và Cục Dự trữ liên bang (Fed) phát tín hiệu về việc tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Giá dầu Brent giảm 89 xu Mỹ, tương đương 1,12%, xuống 78,66 USD/thùng, và giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ giảm 98 xu Mỹ, tương đương 1,28%, xuống 75,81 USD/thùng.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.297,83 USD/ounce vào lúc 8:13 sáng giờ Singapore.

Theo Bản ghi nhớ 14 điểm mà Mỹ và Iran vừa ký kết, Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi lại miễn phí qua eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng. Thỏa thuận yêu cầu khôi phục hoàn toàn công suất giao thông qua eo biển trong vòng 30 ngày.

Thỏa thuận sơ bộ này tạm gác nhiều vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân của Iran, và cũng yêu cầu Mỹ và các đối tác đưa ra kế hoạch trị giá 300 tỷ USD để tài trợ cho sự phục hồi của Iran.

Một trong những nội dung quan trọng trong thỏa thuận Mỹ-Iran là việc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nếu thỏa thuận được thực hiện thành công và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cuộc khủng hoảng nguồn cung năm nay có thể biến thành tình trạng dư cung đáng kể vào năm 2027.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm 17/6 dự báo nguồn cung sẽ vượt nhu cầu 5,05 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới khi dầu mỏ Trung Đông quay trở lại thị trường.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang đã giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào ngày 17/6, nhưng cũng đang cân nhắc xem liệu có cần phải tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát hay không, điều có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm nhu cầu dầu mỏ.

Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán gần như chắc chắn Cục Dự trữ liên bang tăng lãi suất vào tháng 10 tới. Lãi suất cao hơn sẽ gây sức ép đối với kim loại quý vốn không có lãi suất như vàng./.

Dow Jones lập kỷ lục, giá vàng tăng, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất 3 tháng Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục ngày thứ hai; giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm 4,21 USD, ở mức 78,96 USD/thùng trong khi giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.338,86 USD/ounce.

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