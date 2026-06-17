Dow Jones lập kỷ lục, giá vàng tăng, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất 3 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 16/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm dưới áp lực từ cổ phiếu công nghệ.

Cụ thể, chốt phiên, Dow Jones tăng 345,54 điểm, tương đương 0,67%, lên 52.016,57 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 41,85 điểm, tương đương 0,55%, xuống 7.512,44 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 301,13 điểm, tương đương 1,15%, xuống 26.382,81 điểm, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên trước đó.

Sự sụt giảm đến từ việc các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ được định giá cao trong phiên này, với cổ phiếu ngành bán dẫn giảm mạnh sau khi tăng vọt trong ba phiên trước đó. Cổ phiếu của SpaceX tăng giá, nhưng đã giảm bớt sức nóng.

Giới phân tích cho rằng nhiều nhà đầu tư đang thận trọng chờ thông báo chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 17/6 với các dự báo giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới.

Trong khi đó, các diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu ngày 16/6 xuống mức đáy của 3 tháng. Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm 4,21 USD (tương đương 5,1%) và chốt phiên ở mức 78,96 USD/thùng.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,70 USD (5,8%) xuống mức 76,05 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ đầu tháng 3/2026.

Động lực giảm giá chính đến từ những thông tin chi tiết về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cho phép dầu mỏ của Iran sớm quay lại thị trường.

Ngoài ra, công suất lọc dầu tháng 5/2026 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm kết hợp với lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu do Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cũng làm ảnh hưởng đến triển vọng thị trường năng lượng.

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cùng lúc đó, triển vọng Fed giữ nguyên lãi suất cũng như thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran lại kéo giá vàng thế giới lên trong phiên giao dịch cùng ngày.

Vào lúc 0 giờ 55 phút sáng 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.338,86 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng nhẹ 0,1% ở mức 4.354,4 USD/ounce.

Thỏa thuận tạm thời do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4/2026 thêm 60 ngày, đồng thời mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy vốn bị phong tỏa kể từ sau cuộc cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông hồi tháng Hai.

Công ty môi giới đầu tư High Ridge Futures nhận định triển vọng chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran đã hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường trong hai phiên vừa qua.

Diễn biến này khiến lãi suất ngắn hạn và giá năng lượng sụt giảm, từ đó làm giảm khả năng Fed phải tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Trước đó, kim loại quý này đã chịu áp lực nặng nề kể từ khi cuộc xung đột bùng phát, do giá dầu tăng cao thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng tài sản không sinh lời này thường gặp khó khăn trong môi trường lãi suất cao.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 17/6 - cuộc họp đầu tiên dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh - để tìm thêm định hướng chính sách của ngân hàng trung ương này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 70,22 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,8% lên 1.816,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 16/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 149,50-151,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá dầu giảm mạnh xuống quanh mức 80 USD mỗi thùng Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3,2%, xuống còn khoảng 80,5 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 79,61 USD/thùng, lần đầu tiên xuống dưới mức 80 USD kể từ đầu tháng 3.

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