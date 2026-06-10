Chỉ số Nikkei và Kospi giảm sâu, vốn hóa các "ông lớn" công nghệ bốc hơi mạnh

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/6, nối dài đợt biến động mạnh từ đầu tuần.

Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo lớn nhất do giới đầu tư lo ngại về mặt bằng định giá quá cao và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị tăng lãi suất.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 1,9% xuống 64.179,27 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 24.407,96 điểm, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,4% xuống 3.993,23 điểm.

Chứng khoán Đài Bắc giảm hơn 3%, chứng khoán Singapore, Manila cũng giảm. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney, Wellington và Mumbai ghi nhận sắc xanh.

Đặc biệt tại Jakarta, đồng rupiah mạnh lên sau quyết định tăng lãi suất bất ngờ của Ngân hàng trung ương Indonesia hôm 9/6 đã giúp thị trường chứng khoán nước này tăng điểm.

Tâm lý thị trường càng trở nên bi quan trước diễn biến leo thang tại Trung Đông. Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc pháo kích qua lại, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tình hình bất ổn diễn ra ở nhóm các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Hàn Quốc, cổ phiếu hai "ông lớn" về chip là Samsung và SK Hynix lao dốc lần lượt 6,1% và 7,5%. Tại Tokyo, tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank mất hơn 8% giá trị. Tính chung trên toàn thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm sâu 4,5%. Trước đó, chỉ số này đã bốc hơi 8% trong phiên ngày 8/6 và phục hồi mức tương đương vào ngày 9/6.

Hiện tượng bán tháo cổ phiếu cho thấy sự e ngại của giới đầu tư đối với mức định giá quá "nóng," chẳng hạn như cổ phiếu SK Hynix đã tăng tới 220% chỉ tính riêng trong năm nay. Thị trường bắt đầu đặt câu hỏi về thời điểm thu hồi vốn từ những khoản tiền khổng lồ đã đổ vào AI.

Bên cạnh đó, triển vọng chi phí đi vay tăng cao cũng đặc biệt tác động xấu đến ngành công nghệ, bởi nhóm doanh nghiệp này phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính để đổi mới sáng tạo và rất nhạy cảm với sức mua của người tiêu dùng.

Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày, với dự báo lạm phát sẽ chạm mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Số liệu việc làm vượt kỳ vọng của Mỹ công bố cuối tuần trước, cùng với chi phí dầu thô leo thang, đang gây sức ép buộc Chủ tịch Fed Kevin Warsh phải hành động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ mong muốn hạ lãi suất, song hồi đầu tháng này ông khẳng định sẽ "để ông Kevin tự đưa ra quyết định."

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 10,66 điểm (0,59%) lên 1.803,71 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 5,49 điểm (1,50%) xuống 301,15 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trở lại Đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu và hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ đã đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 9/6.