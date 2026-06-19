VN-Index chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp

Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần do dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và thanh khoản ở mức thấp, thị trường chứng khoán vẫn ghi nhận tuần tăng điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp trước đó.

Diễn biến trong tuần tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường phân hóa mạnh và giao dịch trầm lắng.

Phiên tăng mạnh trước đó vẫn bị đánh giá thiếu tính thuyết phục khi động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, đóng góp hơn 33 điểm cho VN-Index, trong khi nhiều mã khác trên bảng điện tử chịu áp lực điều chỉnh. Sự mất cân đối này khiến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, dòng tiền suy yếu, cho thấy lực cầu chưa thực sự cải thiện rõ rệt.

Trong phiên giao dịch ngày 19/6, VN-Index chủ yếu dao động dưới mốc tham chiếu. Có thời điểm áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến chỉ số lùi sát mốc 1.800 điểm, tuy nhiên lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm trước khi đóng cửa.

Kết thúc phiên, trên sàn HOSE có 84 mã tăng và 205 mã giảm. VN-Index giảm 5,94 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.824,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 608,5 triệu cổ phiếu, giá trị 18.803,6 tỷ đồng; giảm hơn 3% về khối lượng nhưng tăng hơn 8% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 81,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 3.469 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 32,88 điểm, tương đương 1,83%, qua đó chính thức chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp trước đó.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa mạnh. LPB là mã tăng nổi bật nhất khi tăng 2% lên 48.000 đồng/cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, VPB, BID và VRE giảm quanh mức 2%.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

SHB tiếp tục là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường với hơn 40 triệu đơn vị khớp lệnh, dù giá giảm 1% xuống 13.750 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch khá trầm lắng, chỉ lác đác một số mã tăng kịch trần như TTA, PVP và VVS với thanh khoản từ 0,25 triệu đến hơn 3,8 triệu đơn vị. Cổ phiếu CTS tăng 3,6% lên 25.900 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 3,05 triệu đơn vị, dù có thời điểm tăng kịch trần.

Ở chiều ngược lại, VSC giảm 3,5% xuống 19.200 đồng/cổ phiếu, khớp 5,2 triệu đơn vị, cùng NVL giảm 3% xuống 12.900 đồng/cổ phiếu với gần 15 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là THD, tiếp tục khiến chỉ số giảm sâu. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 11,33 điểm xuống 324,83 điểm. Toàn sàn ghi nhận 54 mã tăng và 81 mã giảm, tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 53,5 triệu cổ phiếu, giá trị 910,6 tỷ đồng.

THD giảm sàn 10% xuống 191.300 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 41.000 đơn vị và là nhân tố chính lấy đi hơn 5 điểm của chỉ số. Các mã lớn như PVS, MBS và CEO đóng cửa quanh tham chiếu, trong khi SHS, HUT và IDC giảm nhẹ với thanh khoản từ hơn 1 triệu đến hơn 13,9 triệu đơn vị.

Trên UPCOM, chỉ số UPCoM-Index cũng chịu áp lực rung lắc trong phiên, có thời điểm hồi phục lên trên tham chiếu trước khi quay đầu giảm.

Chốt phiên, UPCOM-Index giảm 0,71 điểm xuống 127,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 35,5 triệu cổ phiếu, giá trị 364,9 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận bổ sung hơn 2,3 triệu cổ phiếu, giá trị 32,3 tỷ đồng.

Bảng điện tử phân hóa mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Một số mã giảm đáng chú ý gồm BGE, MSR, AAH (giảm trên 3%) và POM giảm hơn 8% xuống 4.300 đồng/cổ phiếu. Ở chiều tăng, BVB, TVN và ABB giữ sắc xanh, trong khi HNG, HBC, BCR và OIL đóng cửa quanh tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu DFF tăng kịch trần 25% lên 500 đồng/cổ phiếu, khớp gần 1 triệu đơn vị.

Trên thị trường, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.600 tỷ đồng, gây thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền nội chưa có dấu hiệu cải thiện rõ ràng.

Thị trường khép lại tuần giao dịch với sắc xanh nhẹ về điểm số nhưng nền thanh khoản vẫn ở mức thấp, phản ánh trạng thái thận trọng chi phối. Việc VN-Index chỉ tăng nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy độ lan tỏa chưa cải thiện, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.

Trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự quay trở lại, xu hướng ngắn hạn của thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục phân hóa mạnh và phụ thuộc vào diễn biến của nhóm vốn hóa lớn./.

VN-Index tăng hơn 24 điểm dù sắc đỏ áp đảo trên thị trường Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6, VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm; HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 1,16 điểm, đóng cửa tại 128,23 điểm.

​