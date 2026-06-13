Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng tăng 7% trong tuần qua

Trong tuần qua, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng khoảng 7%, nhờ những diễn biến tích cực trong đàm phán hòa bình tại Trung Đông và sự phấn khích của nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

Các chỉ số chốt phiên 12/6 tăng điểm, khi các nhà đầu tư vẫn hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, đồng thời cổ phiếu của SpaceX tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên, trở thành đợt niêm yết công khai lớn nhất trong lịch sử Phố Wall.

Chỉ số Dow Jones tăng 353,51 điểm (0,7%), lên 51.202,26 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 37,16 điểm (0,5%), lên 7.431,46 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 79,18 điểm (0,31%), lên 25.888,84 điểm.

Mỹ và Iran hiện đã phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận chấm dứt xung đột đang đến rất gần, sau khi một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết hai bên đã chấp nhận dự thảo thỏa thuận.

Thỏa thuận này quy định rất cụ thể về việc Iran mở lại eo biển Hormuz và loại bỏ vật liệu hạt nhân đã làm giàu, trong khi các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được nới lỏng đáng kể, tùy thuộc vào mức độ thực hiện các cam kết của nước này theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.

Triển vọng về thoả thuận hòa bình đã gây sức ép lên giá dầu và làm giảm bớt lo ngại về lạm phát cũng như khả năng tăng lãi suất tại Mỹ. Các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào tuần tới, cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của ông Kevin Warsh.

Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy liệu việc tăng lãi suất có khả thi hay không, khi các nhà giao dịch dự báo 55% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Trong khi đó, cổ phiếu của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng 19,2%, lên mức 160,95 USD, cao hơn nhiều so với giá IPO là 135 USD mỗi cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của công ty đạt 2.100 tỷ USD.

Chứng khoán Mỹ cũng đã bứt phá mạnh mẽ trong phiên 11/6, sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hủy bỏ các đợt không kích nhằm vào Iran.

Động thái này, cùng với những kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình và sự phấn khích trước đợt IPO được cho là lớn chưa từng có của SpaceX, đã tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho Phố Wall. Phiên này, cả ba chỉ số chính đều có mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ ngày 8/4.

Thị trường đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 8/6), theo đà tăng của chỉ số Nasdaq Composite và nhóm cổ phiếu bán dẫn, khi giới đầu tư tranh thủ mua vào sau đợt bán tháo mạnh cuối tuần trước. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện khi Iran và Israel cho biết đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, sau kêu gọi của Tổng thống Mỹ yêu cầu hai bên ngay lập tức "ngừng nổ súng."

Tuy nhiên, áp lực bán cổ phiếu công nghệ đã góp phần kéo thị trường đi xuống trong hai phiên 9 và 10/6. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm điểm trong phiên 9/6, khi đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ suy yếu và Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng sau vụ Iran bắn hạ một máy bay trực thăng của nước này.

Các chỉ số đồng loạt đi xuống trong phiên 10/6 do lo ngại về lạm phát gia tăng, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ./.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau khi ông Trump hủy kế hoạch không kích Iran Sau khi Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch không kích Iran và tiết lộ các bên đang tiến gần tới thỏa thuận ngoại giao, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 11/6.