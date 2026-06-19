Nhóm bán dẫn dẫn dắt đà tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 18/6, khi tâm lý lo ngại về lạm phát được xoa dịu sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình, mặc dù thị trường vẫn đang tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Đóng cửa phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 72,15 điểm, hay 0,14%, lên 51.564,70 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 80,48 điểm, hay 1,08%, lên 7.500,58 điểm. Dẫn đầu đà tăng trên thị trường là chỉ số Nasdaq Composite khi tăng 496,28 điểm, tương đương 1,91%, lên 26.517,93 điểm, nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia có màn thể hiện vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường khi tăng mạnh 6,4%. Động lực chính đến từ việc cổ phiếu của Intel tăng vọt lên mức cao kỷ lục, đóng cửa với mức tăng 10,6%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tập đoàn Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip ngay tại Mỹ.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 19/6. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,93%, trong khi Nasdaq tăng 2,43% và Dow Jones tăng 0,71%.

Đầu phiên giao dịch, giá dầu đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 sau khi Mỹ và Iran ký kết một thỏa thuận tạm thời. Thỏa thuận này gia hạn lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 thêm 60 ngày để hai bên có thêm thời gian tiến tới một thỏa thuận cuối cùng. Trước đó, lạm phát luôn là mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư khi giá dầu liên tục leo thang kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng Hai.

Dù giá dầu giảm đã xoa dịu phần nào lo ngại về lạm phát, nhưng các nhà đầu tư đang dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay, sau khi tân Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát, đồng thời các nhà hoạch định chính sách khác cũng đưa ra tín hiệu về việc chi phí vay vốn sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng Chín, và khoảng 20% khả năng tăng 0,50 điểm phần trăm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 18/6, chỉ số VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm, và HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm./.

VN-Index tăng hơn 24 điểm dù sắc đỏ áp đảo trên thị trường Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6, VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm; HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 1,16 điểm, đóng cửa tại 128,23 điểm.