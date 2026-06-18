Fed giữ nguyên lãi suất, VN-Index bật tăng gần 19 điểm đầu phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng 18/6 với diễn biến tích cực, trái ngược hoàn toàn xu hướng giảm mạnh của chứng khoán Mỹ sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại thời điểm 9 giờ 30, VN-Index tăng gần 19 điểm, trong khi HNX-Index giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu 330,39 điểm và UPCOM-Index tăng nhẹ 0,44 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, trong bối cảnh số lượng mã giảm vẫn chiếm ưu thế.

Đến 9 giờ 33, rổ VN30 ghi nhận 15 mã giảm giá, trong khi chỉ có 10 mã tăng. Cổ phiếu VHM tăng kịch trần, còn VIC và VRE cùng tăng gần 5%, trở thành động lực chính kéo VN-Index đi lên.

Ngược lại, sắc đỏ lan rộng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ thông tin. Nhiều nhóm ngành khác diễn biến phân hóa với trạng thái tăng giảm đan xen, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu trên thị trường.

Diễn biến tích cực của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường Mỹ vừa trải qua một phiên giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, chỉ số S&P 500 giảm 1,19% xuống 7.421,76 điểm; Nasdaq Composite mất 1,32% còn 26.027,21 điểm; trong khi Dow Jones giảm 0,96% xuống 51.494,99 điểm.

Áp lực bán xuất hiện sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, các tín hiệu phát đi từ cuộc họp được đánh giá mang tính "diều hâu" khi 9 quan chức Fed cho rằng cần có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm 2026.

Đồng thời, Fed cũng loại bỏ những ngôn từ từng được xem là tín hiệu mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất đến cuối năm đã giảm mạnh xuống còn 15,7%, từ mức 40% của ngày trước đó.

Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 được đánh giá ở mức gần 38%, còn xác suất tăng tổng cộng 0,5 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm ở mức gần 33%.

Ông Michael James, Giám đốc điều hành kiêm nhà giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, nhận định tuyên bố của Fed cùng các phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh đều cho thấy xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn đang được ưu tiên.

Tại Việt Nam, thị trường vừa trải qua phiên điều chỉnh nhẹ ngày 17/6 khi VN-Index giảm 1,74 điểm xuống 1.806,20 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng mạnh 10,58 điểm lên 330,20 điểm./.

VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh phiên 17/6 Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,74 điểm xuống 1.806,20 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 626 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.100 tỷ đồng.

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