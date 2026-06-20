VN-Index giằng co quanh ngưỡng kháng cự trong giai đoạn chốt lời quý 2

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với sự phân hóa sâu sắc. VN-Index ghi nhận nỗ lực phục hồi nhờ sức kéo từ các cổ phiếu trụ, nhưng trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" cùng áp lực bán ròng dai dẳng của khối ngoại vẫn đặt ra những thách thức về tính bền vững của xu hướng tăng này.

Trong bối cảnh các biến số vĩ mô thế giới diễn biến phức tạp, giới chuyên gia nhìn chung vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị danh mục và thận trọng trước các nhịp rung lắc quanh vùng đỉnh cũ.

Cổ phiếu trụ cột “gánh” chỉ số

Đầu tuần, thị trường có một chuỗi giảm điểm liên tiếp và tạo lập một vùng đáy ngắn hạn sau khi VN-Index tiệm cận các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Bước ngoặt xuất hiện vào thời điểm giữa tuần khi mã cổ phiếu VIC (Vingroup) đảo chiều ngoạn mục và kích hoạt dòng tiền lan tỏa sang một số mã vốn hóa lớn, giúp chỉ số bật tăng mạnh mẽ.

Nhìn sâu vào nội tại thị trường, sự hồi phục này chưa thực sự thuyết phục. Hai phiên giao dịch cuối tuần cho thấy một kịch bản khá ảm đạm khi phần lớn các mã cổ phiếu trên thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ, trong khi VN-Index được neo giữ chủ yếu bởi nhóm Vingroup và một vài ngân hàng lớn.

Điểm đáng chú ý hiện nay chính là tính thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng cực độ của nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, áp lực từ khối ngoại không có dấu hiệu hạ nhiệt khi dòng vốn này tiếp tục bán ròng mạnh tại các mã bluechip, bào mòn nỗ lực bứt phá của thị trường.

Phân tích về diễn biến thị trường trong tuần tới (15-19/06), ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định trạng thái “khó chịu” của thị trường có thể sẽ còn tiếp diễn.

“Thị trường đang ở trong giai đoạn ‘xanh vỏ đỏ lòng’ rất rõ rệt. Chỉ số được neo giữ bởi các cổ phiếu trụ có câu chuyện riêng, nhưng sức khỏe thực sự của toàn thị trường đang suy yếu khi số mã giảm luôn chiếm ưu thế. Ngay cả phiên cuối tuần, VN-Index chỉ giảm nhẹ 5 điểm nhưng có tới hơn 200 mã đỏ, phản ánh dòng tiền đang rút dần khỏi các nhóm ngành đầu cơ và chuyển sang trạng thái phòng thủ,” ông Phong chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng nhấn mạnh các rủi ro đến từ bối cảnh quốc tế: “Cuộc họp của Cục dự trữ liên bang My-FED dù giữ nguyên lãi suất nhưng thông điệp ‘diều hâu’ về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm đã tạo áp lực lớn lên tỷ giá USD/VND. Điều này không chỉ thúc đẩy khối ngoại bán ròng mà còn thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sẽ tác động trực tiếp đến giá dầu và tâm lý thị trường chứng khoán toàn cầu ngay đầu tuần tới.”

Từ những phân tích trên, chuyên gia từ Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư nên chủ động giao dịch ngắn hạn, ưu tiên quản trị danh mục thay vì cố gắng tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá trong giai đoạn dòng tiền yếu.

Kỳ vọng tích lũy và chuyển dịch danh mục

Ở một góc nhìn về dài hạn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho rằng thị trường đang trong quá trình chuyển đổi trạng thái sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Đại diện nhóm phân tích SHS đánh giá sau 4 tuần giảm điểm và tích lũy trong biên độ hẹp để kiểm định lại vùng giá cao nhất năm 2025, VN-Index đang dần vượt lên xu hướng giảm giá dưới ảnh hưởng vượt trội của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chất lượng thị trường đã có sự cải thiện đáng kể sau giai đoạn suy giảm. Tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn.

Theo SHS, thời điểm hiện tại là giai đoạn bản lề khi thị trường chuẩn bị bước vào cuối quý 2. Đây là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đánh giá lại hiệu quả danh mục sau 6 tháng đầu năm. Các yếu tố cơ bản và kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp kỳ vọng sẽ là động lực chính để thị trường phân hóa và tái cơ cấu dòng tiền.

Dựa trên các dữ liệu phân tích, kịch bản cơ sở là VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy và đi lên trong sự nghi ngờ. Nhiều khả năng chỉ số sẽ giằng co mạnh quanh vùng đỉnh cũ với những nhịp rung lắc đan xen.

Các chuyên gia cho rằng rủi ro vẫn hiện hữu khi đáy ngắn hạn được thiết lập trên nền thanh khoản thấp. Nếu lực cầu không có sự cải thiện và khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng, thị trường rất dễ quay lại kiểm định vùng đáy cũ. Một yếu tố khác cần lưu tâm là dư nợ vay ký quỹ (margin) trên toàn thị trường đang ở mức kỷ lục, điều này tạo ra rủi ro về một nhịp “ép cung” nếu thị trường có những biến động bất lợi bất ngờ từ tin tức quốc tế./.

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