VN-Index tăng hơn 24 điểm dù sắc đỏ áp đảo trên thị trường

Thị trường chứng khoán ngày 18/6 tiếp tục duy trì sắc xanh nhưng diễn biến phân hóa mạnh. Sau khi tăng mạnh trong phiên sáng, VN-Index có phần hạ nhiệt về cuối ngày khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm. HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 1,16 điểm, đóng cửa tại 128,23 điểm.

Mặc dù các chỉ số chính duy trì đà tăng, bức tranh thị trường lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa bên mua và bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 377 mã giảm giá; trong đó có 7 mã giảm sàn, áp đảo so với 283 mã tăng giá với 18 mã tăng trần.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, phần mềm, hạ tầng, thực phẩm và bán lẻ. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã trở thành động lực chính giúp thị trường giữ được sắc xanh.

Cụ thể, bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, đóng góp tổng cộng khoảng 33 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, VPL tăng gần 2%, góp thêm khoảng 0,65 điểm cho chỉ số. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động của 4 cổ phiếu trên, VN-Index có thể đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

Thanh khoản thị trường cũng là điểm đáng chú ý khi giảm nhiệt trong phiên chiều. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt gần 18.900 tỷ đồng; trong đó, riêng sàn HOSE ghi nhận hơn 17.300 tỷ đồng.

Diễn biến này được đánh giá là không quá bất ngờ khi phiên 18/6 trùng với ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số, thời điểm thanh khoản thường có xu hướng suy giảm về cuối phiên.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh. Giá trị mua vào đạt khoảng 1.280 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới hơn 3.147 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 1.868 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 501 tỷ đồng. Theo sau là VHM với gần 182 tỷ đồng, TCB hơn 159 tỷ đồng và VCB gần 127 tỷ đồng. Đáng chú ý, FPT đang liên tiếp chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại trong những phiên gần đây, trở thành một trong những cổ phiếu bị rút vốn mạnh nhất trên thị trường.

Dù VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 24 điểm, diễn biến phiên 18/6 cho thấy sự phụ thuộc lớn của chỉ số vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Thị trường nghiêng hẳn về bên bán cùng áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những nhịp rung lắc và phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường./.

Fed giữ nguyên lãi suất, VN-Index bật tăng gần 19 điểm đầu phiên Tại thời điểm 9 giờ 30, VN-Index tăng gần 19 điểm, trong khi HNX-Index giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu 330,39 điểm và UPCOM-Index tăng nhẹ 0,44 điểm.