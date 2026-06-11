Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do lạm phát tăng và áp lực bán cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống trong phiên 10/6 do lo ngại về lạm phát gia tăng, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 1,9% xuống 49.918,90 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6% còn 7.267 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm mạnh nhất với mức 2%, xuống 25.169,50 điểm. Ban đầu thị trường giữ được sự ổn định sau báo cáo lạm phát, song đà bán ra tăng mạnh về cuối phiên đã kéo các chỉ số chủ chốt đi xuống.

Tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng khi lạm phát tiêu dùng của Mỹ tăng từ 3,8% trong tháng 4 lên 4,2% trong tháng 5/2026, mức cao nhất trong 3 năm. Báo cáo này, cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia của Edward Jones, nhận định đợt giảm điểm chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ sau hai tháng tăng mạnh. Theo ông, các yếu tố nền tảng của lĩnh vực AI vẫn vững chắc và thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh thông thường.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 10/6 chỉ số VN-Index tăng 10,66 điểm (0,59%) lên 1.803,71 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 5,49 điểm (1,50%) xuống 301,15 điểm./.

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