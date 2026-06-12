Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực trong tuần giao dịch vừa qua khi VN-Index giảm gần 50 điểm, ghi nhận tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp.

Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chi phối thị trường, trong bối cảnh dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ.

Phiên cuối tuần (12/6), thị trường diễn biến phân hóa khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số chính đảo chiều giảm điểm. Trong khi đó, HNX-Index duy trì sắc xanh nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7 điểm xuống 1.791,65 điểm. HNX-Index tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 400 mã giảm giá và 299 mã tăng giá. Riêng rổ VN30 có diễn biến tích cực hơn với 14 mã tăng, 12 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 577 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.600 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 49 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 762 tỷ đồng.

Diễn biến phiên chiều cho thấy áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã VHM, VPL, VIC và BID tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 7,3 điểm của chỉ số. Ngược lại, GAS, TCB, VJC và TPB giữ được sắc xanh, góp phần hỗ trợ thị trường.

Xét theo nhóm ngành, tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất với mức giảm 1,4%, chịu tác động từ các cổ phiếu như VPL, MWG, HUT, DGW và PET. Nhóm bất động sản và nguyên vật liệu cũng giảm lần lượt 1,14% và 0,44%, với nhiều mã giảm điểm như VHM, VRE, BCM, KBC, KDH, HPG và GVR.

Ở chiều ngược lại, HNX-Index được hỗ trợ bởi các cổ phiếu THD, KSF, VCS và NVB, giúp chỉ số duy trì đà tăng đến cuối phiên.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 503 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VIC, VHM, MBB và MWG. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 1,3 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã PVI, PVS và SHS.

Như vậy, thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index mất hơn 47 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Dòng tiền vẫn ở mức thấp trong phần lớn các phiên giao dịch, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những diễn biến chưa thực sự rõ ràng của thị trường.

Thanh khoản suy giảm cho thấy bên bán không gia tăng áp lực đáng kể ở mặt bằng giá hiện tại, song lực cầu cũng chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một nhịp phục hồi rõ nét. Hoạt động giải ngân chủ yếu diễn ra với quy mô hạn chế, mang tính quan sát và thăm dò xu hướng thị trường./.

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giằng co, đóng cửa sát mốc 1.800 điểm Kết thúc phiên giao dịch 11/6, VN-Index giảm 5,1 điểm xuống 1.798,61 điểm; tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt khoảng 11.300 tỷ đồng; trong đó, riêng sàn HOSE đạt hơn 10.100 tỷ đồng.

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