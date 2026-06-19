MSCI ghi nhận tiến triển cải cách của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong báo cáo rà soát khả năng tiếp cận thị trường mới nhất, tập đoàn tài chính MSCI Inc. đã ghi nhận những bước tiến bền bỉ của Việt Nam trong chương trình cải cách thị trường vốn. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản cần tiếp tục được tháo gỡ.

Báo cáo cho hay Việt Nam đang quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp nhằm gia tăng sức hấp dẫn đối với các quỹ đầu tư toàn cầu. Các nỗ lực đáng chú ý bao gồm việc từng bước thực hiện lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh và nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài.

Đặc biệt, hệ thống bù trừ đối tác trung tâm (CCP) và mô hình giao dịch môi giới toàn cầu đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành từ năm 2027.

Đây là những bệ phóng quan trọng để Việt Nam hoàn thành mục tiêu được MSCI nâng hạng vào năm 2030, sau khi đã ghi nhận những kết quả tích cực từ tổ chức FTSE Russell.

Giới quan sát nhận định, triển vọng nâng hạng sẽ mang lại "cú hích" khổng lồ cho thị trường nội địa. Trước đó, FTSE từng ước tính việc nâng vị thế có thể giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn ngoại lên tới 6 tỷ USD.

Thực tế cho thấy, bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận hiệu suất vượt trội so với hầu hết các thị trường khu vực Đông Nam Á trong suốt một năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, MSCI cũng lưu ý một số "điểm nghẽn" cần tiếp tục tháo gỡ để tối ưu hóa năng lực đầu tư. Tổ chức này chỉ ra rằng tình trạng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) thấp tại một số doanh nghiệp lớn vẫn đang gây ra những lo ngại nhất định về tính minh bạch và cơ chế hình thành giá.

Đồng thời, các quy định hạn chế sở hữu nước ngoài vẫn đang tác động tới hơn 10% quy mô thị trường cổ phiếu nội địa. Báo cáo cho hay hơn 1% tỷ trọng trong bộ chỉ số MSCI Vietnam IMI hiện bị ảnh hưởng bởi tình trạng cạn room ngoại.

Bên cạnh đó, MSCI cũng đề cập đến việc Việt Nam chưa có thị trường tiền tệ ở nước ngoài, các quy định trong kiểm soát ngoại hối... Những lưu ý này có nhiều nét tương đồng với các vấn đề mà MSCI từng đặt ra cho thị trường Indonesia hồi tháng Năm vừa qua.

Giới quan sát cũng lưu ý báo cáo nêu trên của MSCI là tài liệu đánh giá mức độ thuận lợi khi nhà đầu tư tiếp cận một thị trường, chưa nêu rõ liệu chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng hay không.

Báo cáo rà soát phân loại thị trường thường niên 2026 dự kiến được công bố vào ngày 23/6 (tức rạng sáng 24/6 giờ Việt Nam) mới là báo cáo liên quan trực tiếp đến việc MSCI có đưa một thị trường vào danh sách theo dõi nâng hạng hay không.

Với những cam kết cải cách mạnh mẽ đang được thực hiện, thị trường kỳ vọng Việt Nam sẽ dần hóa giải các rào cản này, tạo tiền đề vững chắc cho bước ngoặt nâng hạng của thị trường chứng khoán trong tương lai không xa./.

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam Nghị định 145/2026/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, áp dụng từ năm 2026.