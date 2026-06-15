Chứng khoán ngày 15/6: Dòng tiền trở lại giúp VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ, giúp VN-Index phục hồi lên sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tăng đáng kể, vượt mốc 27.200 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD, cùng đó, thị trường còn được hỗ trợ từ việc khối ngoại mua ròng quy mô lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, VN-Index tăng 7,66 điểm lên 1.799,31 điểm. HNX-Index tăng 0,42 điểm lên 310,91 điểm và UPCOM-Index tăng 0,33 điểm lên 126,7 điểm. Đáng chú ý, VN30-Index tăng 18,12 điểm, tương đương 0,93% lên 1.962,48 điểm.

Diễn biến thị trường khá rung lắc khi VN-Index giảm sâu trong phiên sáng trước khi đảo chiều tăng mạnh về cuối phiên nhờ lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Độ rộng thị trường nghiêng tích cực với 398 mã tăng giá, cao hơn đáng kể so với 254 mã giảm giá.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt hơn 27.205 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 22.211 tỷ đồng với gần 868 triệu cổ phiếu được sang tay. Riêng giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 8.709 tỷ đồng.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong phiên là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Hàng loạt mã tăng mạnh, trong đó TCX, VPX và CTS đồng loạt tăng kịch trần.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành cũng ghi nhận diễn biến tích cực như VIX tăng 3,23%, SHS tăng 3,85%, SSI tăng 3,44%, VND tăng 3,51%, VCI tăng 3,6% và VCK tăng 2,84%.

Đáng chú ý, cổ phiếu VPX tăng hết biên độ lên 27.150 đồng/cổ phiếu sau khi được bổ sung vào danh sách chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Trước đó, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX đã chính thức niêm yết trên HoSE từ tháng 12/2025. Sau khi đáp ứng các yêu cầu về thời gian niêm yết, chất lượng báo cáo tài chính, tình hình tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu này đã được cấp margin theo quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh nhóm chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch tích cực và đóng vai trò nâng đỡ thị trường. TCB tăng 1,44%, MBB tăng 1,41%, SSB tăng 2,06%, EIB tăng 2,17% và MSB tăng 2,67%.

Nhóm công nghiệp ghi nhận nhiều mã tăng mạnh như GMD tăng 4,74%, GEX tăng 3,73% và VJC tăng 1,6%. Trong khi đó, cổ phiếu bán lẻ MWG tiếp tục thu hút dòng tiền, tăng 3,93% và trở thành một trong những mã đóng góp tích cực nhất cho đà tăng của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh và trở thành lực cản lớn nhất của thị trường. BSR giảm 5,69%, PLX mất 3,87%, PVS giảm 2,86%, trong khi GAS cũng lùi sâu.

Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa. VIC giảm 1,48% và VHM giảm 1,87%, qua đó trở thành hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Theo thống kê, riêng VIC lấy đi khoảng 4,68 điểm của chỉ số, còn VHM khiến VN-Index giảm hơn 2,2 điểm.

Ở chiều hỗ trợ, HPG là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà tăng của VN-Index với gần 2 điểm, theo sau là TCX, HVN, MWG, BID, VPX và TCB.

Một trong những động lực quan trọng giúp thị trường duy trì sắc xanh là hoạt động mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài. Trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng khoảng 4.110 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 4.060 tỷ đồng. VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh tiếp theo gồm HPG với 167 tỷ đồng và MWG với 138 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với 191 tỷ đồng, tiếp theo là VPB và VCB với giá trị lần lượt 117 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng, tập trung ở MBS và PVS với giá trị khoảng 15 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, SHS, C69 và VGS cũng ghi nhận lực mua ròng.

Tại UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 25 tỷ đồng. ACV dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 21 tỷ đồng. Trong khi đó, BVB là mã bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 1 tỷ đồng.

Với sự trở lại của dòng tiền tỷ USD cùng lực mua ròng quy mô lớn từ khối ngoại, thị trường chứng khoán đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

Dù áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở một số nhóm ngành, việc VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm được xem là tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện, tạo nền tảng cho những diễn biến tích cực hơn trong các phiên giao dịch tới./.

VN-Index giảm gần 50 điểm, ghi nhận tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7 điểm xuống 1.791,65 điểm; trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 577 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.600 tỷ đồng.

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