Bản tin 60s ngày 19/6/2026 gồm những nội dung sau:

Thị trường chao đảo khi giá vàng rơi thẳng đứng xuống dưới 150 triệu đồng/lượng.

Gần 200 đối tượng bị khởi tố liên quan đến hành vi lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ".

Bắt tạm giam TikToker Nguyễn Thiên Hương vì đăng video bịa đặt, vu khống.

Bộ Nội vụ nói gì về đề nghị nghỉ liền 4 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9?

Đồ hộp Hạ Long chính thức sản xuất trở lại sau vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.

Quân đội Israel kiên quyết bám trụ tại miền Nam Liban.

Mỹ xem xét lại hiện diện quân sự tại châu Âu, buộc NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

Số người thiệt mạng tăng lên 78 người sau vụ động đất tại Philippines./.