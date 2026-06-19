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Thị trường chao đảo khi giá vàng rơi thẳng đứng xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Ngày 19/6, thị trường ghi nhận đợt giảm mạnh khi giá vàng miếng SJC chính thức tụt sâu xuống ngưỡng 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mất giá 4 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ mở cửa.

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Thị trường chao đảo khi giá vàng rơi thẳng đứng xuống dưới 150 triệu đồng/lượng
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Bản tin 60s ngày 19/6/2026 gồm những nội dung sau:

Thị trường chao đảo khi giá vàng rơi thẳng đứng xuống dưới 150 triệu đồng/lượng.

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