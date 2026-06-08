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Máy bay chiến đấu NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia

Theo quân đội Latvia, máy bay chiến đấu Pháp tham gia nhiệm vụ Tuần tra Không phận Baltic của NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Latvia.

Viết Thành
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Máy bay chiến đấu NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Máy bay chiến đấu NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia.

Iran khẳng định duy trì nỗ lực ngoại giao.

Lực lượng Houthi và Hezbollah tấn công Israel.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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