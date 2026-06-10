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Ông Trump đe dọa buộc Iran phải “trả giá” vì kéo dài thời gian đàm phán

Ngày 10/6, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Iran sẽ "phải trả giá" vì kéo dài đàm phán. Khẳng định quân đội Iran đã bị đánh bại, ông Trump đe dọa không kích các cơ sở năng lượng nước này.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump doạ buộc Iran phải “trả giá” vì kéo dài đàm phán

Pakistan nối lại không kích Afghanistan

Hàn Quốc, Thái Lan đánh sập “đại công xưởng” ma túy

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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