UAE cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 18/6 thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em.

Hãng thông tấn nhà nước WAM dẫn quyết định của Nội các UAE nêu rõ các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý, kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động.

Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới.

Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15 tuổi. Trẻ em dưới tuổi này bị cấm tạo, lập, sử dụng hoặc vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, nhóm này cũng không được tiếp cận đầy đủ các tính năng của mạng xã hội như tương tác trực tuyến, đăng tải nội dung, bình luận, chia sẻ thông tin, tham gia các nhóm công khai, các kênh mở hoặc các không gian tương tác quy mô lớn.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý truyền thông và viễn thông của UAE được trao quyền áp dụng các biện pháp cần thiết đối với những nền tảng không tuân thủ quy định, bao gồm cảnh báo, chặn một phần hoặc toàn bộ dịch vụ, hay xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Ngoài UAE, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Australia triển khai lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12 năm ngoái, tiếp đó Anh, Canada và một số nước khác cũng áp dụng hoặc công bố các biện pháp tương tự./.

Maldives sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội Chính phủ Maldives đang chuẩn bị khuôn khổ pháp lý để hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội với mục tiêu ngăn ngừa các rủi ro trực tuyến và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của trẻ em.