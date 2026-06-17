Xung đột tại Trung Đông: Người dân di tản ở Liban trở về nhà

Ngày 16/6, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết sau tin tức về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, những người di tản bắt đầu trở về nhà ở miền Nam Liban bất chấp nhiều khó khăn.

Thông báo của OCHA nêu rõ một số gia đình đang thận trọng trở về cộng đồng gốc của họ sau thông báo ngày 14/6 về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, được cho là bao gồm việc ngừng bắn ở Liban.

Theo dữ liệu chính thức của Liban, số người di tản được bố trí tại các khu tạm trú tập thể đã giảm khoảng 10.000 người trong 4 ngày qua.

OCHA cho biết tại tỉnh miền Nam, khoảng 2.700 người được cho là đã rời khỏi các khu tạm trú tập thể. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu những cuộc di chuyển này là những chuyến thăm tạm thời để kiểm tra tài sản hay là sự trở về vĩnh viễn.

OCHA cho biết các vụ bạo lực ở miền Nam Liban vẫn tiếp tục được báo cáo, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển an toàn của người dân.

Trong khi đó, phía Israel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại khu vực mà họ kiểm soát ở miền Nam Liban, bất chấp thỏa thuận Mỹ-Iran.

Trong diễn biến mới nhất trên thực địa, Cơ quan Thông tấn quốc gia (NNA) chính thức của Liban đưa tin các cuộc tấn công của Israel đã làm 4 người thiệt mạng và một số người bị thương ở miền Nam vào ngày 16/6. Trong khi đó, phía Israel tuyên bố đã đánh chặn tên lửa của Hezbollah và tiến hành các cuộc không kích.

Liban cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào hai chiếc xe ở thị trấn Mayfadoun và một chiếc khác ở Shukeen gần đó, cả hai đều thuộc khu vực Nabatieh.

Trước tình hình này, Bộ Chỉ huy quân sự liên quân Khatam al-Anbiya của Iran ngày 16/6 cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya nhấn mạnh Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah và các mục tiêu tại Liban.

Iran cảnh báo các hành động quân sự tiếp diễn của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa triển vọng thực thi thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran nhiều lần khẳng định biên bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ bao gồm điều khoản yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự chống Hezbollah tại Liban. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ đều bác bỏ cách diễn giải này.

Giới chức Israel tuyên bố nước này không phải là bên ký kết thỏa thuận giữa Washington và Tehran, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hành động quân sự nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ Hezbollah.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nhiều thành viên nội các Israel đã tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại một số khu vực ở miền Nam Liban, cũng như tiến hành các hoạt động quân sự khi cần thiết.

Về phía Mỹ, các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết thỏa thuận hiện nay chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa Washington và Tehran, đồng thời tạo khuôn khổ cho vòng đàm phán tiếp theo dự kiến bắt đầu tại Thụy Sĩ vào ngày 20/6 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn.

Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại rằng mặt trận Liban có thể tiếp tục là điểm nóng tiềm ẩn, bất chấp những tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ-Iran và nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày sắp tới./.

Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban Quân đội Israel tấn công các mục tiêu được xác định là cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Dahieh, nơi được xem là thành trì chính trị và quân sự của lực lượng này ở ngoại ô Beirut.

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