Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Liban

Theo báo “Times of Israel” ngày 8/6, trong một phát biểu chính thức về việc ngừng bắn với Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động chống lại Hezbollah ở Liban và tấn công Beirut nếu phong trào này tấn công Israel.

Ông Katz tuyên bố: “Khu vực Dahiyeh ở Beirut sẽ được đối xử bình đẳng như các cộng đồng phía Bắc Israel. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cộng đồng phía Bắc Israel đều sẽ dẫn đến một cuộc tấn công ở Dahiyeh. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hoạt động tại Liban chống lại tổ chức khủng bố Hezbollah."

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Katz khẳng định Israel “hoàn toàn bác bỏ những lời đe dọa từ Iran.”

Ông còn cảnh báo: “Bất kỳ nỗ lực nào của Iran hòng liên kết với Liban cũng như tấn công Israel sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ, như những gì đã xảy ra ngày hôm qua.”

Trước đó, Iran đã cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ hành động "gây hấn" nào nữa của Israel tại Liban, kể cả ở miền Nam nước này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Khẩn cấp Quốc gia Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Iran ngày 8/6 đã làm ít nhất 15 người bị thương. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Còn theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, tất cả các chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Iran đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch thông báo các trường học trên toàn quốc sẽ vẫn đóng cửa vào ngày 9/6 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại một phần cho công tác giảng dạy trực tiếp vào ngày 10/6./.

Xung đột tại Trung Đông: Hezbollah bác đề xuất ngừng bắn từng phần Hezbollah cảnh báo Israel không nên coi việc tránh tấn công ngoại ô phía Nam Beirut là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào; nếu khu vực này bị tấn công Hezbollah sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.