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Trung Đông

Iran: Sân bay quốc tế ở thủ đô Tehran mở cửa trở lại

Phó Giám đốc điều hành sân bay của Công ty Sân bay Imam Khomeini đã thông báo về việc nối lại các chuyến bay đến Sân bay Imam Khomeini và các chuyến bay chở khách hành hương.

Bích Liên-Hoàng Nhương
Các máy bay tại một sân bay ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Các máy bay tại một sân bay ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 8/6, sân bay quốc tế ở thủ đô Tehran của Iran đã mở cửa trở lại và các chuyến bay chở khách hành hương Hajj từ Saudi Arabia đã được hạ cánh.

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết Phó Giám đốc điều hành sân bay của Công ty Sân bay Imam Khomeini đã thông báo về việc nối lại các chuyến bay đến Sân bay Imam Khomeini và các chuyến bay chở khách hành hương.

Trước đó, ngày 7/6, sân bay quốc tế này đã tạm ngừng tất cả chuyến bay đến sau các cuộc không kích giữa Iran và Israel. Sân nay hoạt động bình thường trở lại sau khi Iran, Israel cùng ngày tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau.

Trong một diễn biến liên quan, Ai Cập đã kêu gọi Mỹ và Iran sớm đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố cho biết một thỏa thuận đáp ứng những quan ngại của tất cả các bên, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực, sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ bất ổn gia tăng và các mối đe dọa an ninh, đồng thời tạo điều kiện khôi phục ổn định khu vực.

Bộ trên nhấn mạnh việc giảm căng thẳng sẽ mở đường cho các nỗ lực giải quyết những cuộc khủng hoảng khác tại Trung Đông, trước hết là vấn đề Palestine, vốn được Ai Cập coi là nguyên nhân cốt lõi dẫn tới tình trạng bất ổn kéo dài trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sân bay quốc tế #không kích Iran
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