Israel không kích ngoại ô phía Nam thủ đô của Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 14/6, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại khu vực Dahieh, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban, trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang.

Trước đó, Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với cư dân của 29 làng ở miền Nam Liban.



Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả các vụ phóng rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) từ phía Hezbollah vào lãnh thổ Israel trong những ngày gần đây.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu được xác định là cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Dahieh, nơi được xem là thành trì chính trị và quân sự của lực lượng này ở ngoại ô Beirut.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các đòn tấn công được thực hiện theo hình thức “đánh chính xác mục tiêu” nhằm vào các cơ sở hạ tầng được Hezbollah sử dụng cho các hoạt động quân sự.



Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận khu vực Ghobeiry thuộc Dahieh đã bị đánh trúng. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực ngoại ô phía Nam Beirut, kèm theo khói bốc lên từ hiện trường sau vụ tấn công.



Đây là lần thứ hai Israel không kích Dahieh trong một tuần qua. Cuộc tấn công trước cũng đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột tại Liban trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah diễn ra gần như hằng ngày, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế.



Cùng ngày, quân đội Israel cho biết có 3 UAV nghi của lực lượng Hezbollah đã tấn công khu vực miền Bắc nước này trong các vụ việc riêng biệt nhưng không gây thương vong.

Sau các cuộc tấn công, 2 bộ trưởng cánh hữu cực đoan của Israel kêu gọi tăng cường tấn công trả đũa vào phía Nam Beirut.



Diễn biến mới nhất xảy ra trong thời điểm Mỹ, Iran và các bên trung gian đang thúc đẩy đi đến ký kết thỏa thuận khung về ngừng bắn và giảm căng thẳng khu vực.

Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cũng cần bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Liban.

Trong phản ứng mới nhất liên quan đến vụ tấn công của Israel, người phát ngôn của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, nghị sỹ Ebrahim Rezaei, cảnh báo nếu Washington thực sự mong muốn đạt được thỏa thuận hoặc hiểu biết với Tehran thì cần kiềm chế các hành động của Israel.

Cũng theo ông Rezaei, nếu không bị kiểm soát, Israel có thể làm đổ vỡ mọi nỗ lực đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran./.

Xung đột tại Trung Đông: Lực lượng Houthi và Hezbollah tấn công Israel Lực lượng Houthi đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu một cách chính xác.

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