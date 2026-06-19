Lưu lượng qua eo biển Hormuz sụt giảm khi giới chủ tàu ưu tiên an toàn

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể vào sáng ngày 19/6, trái ngược với sự bùng nổ ngay sau khi Mỹ và Iran cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa kép.

Động thái này cho thấy các chủ tàu đang ưu tiên phương án an toàn trong bối cảnh những thỏa thuận chính trị vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Ghi nhận vào sáng 19/6, không có tàu chở dầu nào di chuyển rời khỏi vùng Vịnh. Tuy nhiên, một tàu chở dầu thô khổng lồ (VLCC) đã xuất hiện trở lại ngoài khơi Muscat, cho thấy con tàu này có thể đã thực hiện việc quá cảnh.

Ở chiều ngược lại, một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) liên quan đến Iran và một tàu chở sản phẩm dầu mỏ treo cờ Na Uy đã đi vào eo biển.

Trong khi đó, 4 tàu VLCC chở đầy hàng bên trong vùng Vịnh đang tiến gần về phía eo biển, bao gồm 2 tàu liên quan đến Ấn Độ và 2 tàu khác đang di chuyển về phía Đông để tiếp cận eo biển này.

Sự yên tĩnh này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những hoài nghi về việc Mỹ và Iran có thể xử lý các chi tiết gây tranh cãi trong bản ghi nhớ (MoU) trong vòng 60 ngày tới hay không.

Các kế hoạch gặp gỡ tại Thụy Sĩ giữa hai bên đã bị hủy bỏ, trong khi tình hình xung đột trên thực địa lại tiếp tục nóng lên.

Công ty rủi ro hàng hải Marisks nhận định rằng việc vòng đàm phán dự kiến đầu tiên bị đình trệ là một bước lùi đối với các nỗ lực ổn định khu vực. Marisks cảnh báo nếu các hoạt động ngoại giao không được nối lại, môi trường an ninh sẽ tiếp tục biến động và các bên liên quan trong ngành hàng hải sẽ phải đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, các mối nguy hiểm trực tiếp về an toàn hàng hải vẫn đang hiện hữu.

Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) cảnh báo vẫn còn thủy lôi ở khu vực giữa eo biển và khuyến cáo các tàu nên sử dụng lộ trình phía Nam gần đường bờ biển Oman.

Hiệp hội hàng hải quốc tế BIMCO và các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư RBC Capital cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro an ninh nghiêm trọng, bao gồm tình trạng ùn tắc giao thông và những nghi ngại về mức độ kiểm soát mà Iran sẽ duy trì đối với luồng phương tiện qua lại tuyến đường này.

Mặc dù đã có những dấu hiệu lạc quan ngay sau khi thỏa thuận sơ bộ được ký kết vào ngày 18/6 với khoảng 10 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển, nhưng thị trường hiện đang rơi vào trạng thái chờ đợi.

Hiện vẫn còn khoảng 40 tàu VLCC chở gần 80 triệu thùng dầu không có xuất xứ Iran đang ở trạng thái sẵn sàng rời khỏi vùng Vịnh nếu các hành lang an toàn được xác lập chắc chắn.

Sự thận trọng của các chủ tàu vào lúc này cho thấy con đường khôi phục hoàn toàn lưu thông qua "điểm nghẽn" Hormuz vẫn còn nhiều rào cản phức tạp./.

Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, khởi động giai đoạn đàm phán mới Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, hoạt động hàng hải được nối lại và hai bên bắt đầu đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân Iran.