Iran khôi phục gần 90% công suất hóa dầu sau các cuộc không kích

Iran cho biết đã khôi phục hoạt động của khoảng 89% các cơ sở hóa dầu bị gián đoạn do xung đột với Israel và Mỹ, trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Tehran và Washington để triển khai thỏa thuận vừa đạt được giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông dẫn tin hãng thông tấn ISNA ngày 18/6 cho biết Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hóa dầu Vùng Vịnh Persian (PGPIC) Mohammad Shariatmadari cho biết phần lớn các nhà máy hóa dầu bị ảnh hưởng đã được nối lại hoạt động sau quá trình sửa chữa và khôi phục khẩn cấp.

Một số cơ sở hiện vận hành vượt công suất thiết kế, trong khi các đơn vị còn lại đang từng bước nâng công suất lên mức tối đa.

Ngành hóa dầu Iran chịu ảnh hưởng nặng nề do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở cung cấp nguyên liệu đầu vào của Iran.

Gián đoạn hoạt động trong ngành này đã tác động đến chuỗi sản xuất và xuất khẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế do hóa dầu là một trong những ngành mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất cho Nhà nước Hồi giáo.

Hồi tháng Tư, Iran tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu để ưu tiên cho thị trường trong nước, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường hóa dầu khu vực.

Việc Iran khôi phục phần lớn công suất hóa dầu trong thời gian ngắn cho thấy nỗ lực của nước này trong việc khởi động lại một trong những lĩnh vực được xem là trụ cột giúp giảm bớt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu thô.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi hoàn toàn hiện vẫn phụ thuộc vào tình hình an ninh khu vực cũng như khả năng nối lại hoạt động thương mại và xuất khẩu.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 18/6 cho biết cơ quan này sẵn sàng bắt đầu thảo luận với Mỹ và Iran về các bước đi cụ thể nhằm triển khai thỏa thuận vừa được hai nước ký kết.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Grossi nhấn mạnh: “Giờ là lúc chúng tôi ngồi lại với các đồng nghiệp Mỹ và Iran để xây dựng các bước đi cụ thể cần thực hiện.”

Tuyên bố của người đứng đầu IAEA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của Tehran và lộ trình nới lỏng các biện pháp trừng phạt sau khi hai bên đã ký bản ghi nhớ giai đoạn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông./.

Iran đang tiến gần đến “điểm tới hạn” về dầu mỏ Iran đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ do kho chứa cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.