Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Trong phiên ngày 18/6, giá dầu đã giảm hơn 2 USD/thùng tại thị trường châu Á, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi qua. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran, qua đó tiếp thêm kỳ vọng tích cực cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chiều 18/6, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,14 USD (2,69%) xuống 77,41 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 2,36 USD (3,07%) xuống 74,43 USD/thùng.

Mức giá này đẩy dầu Brent chạm đáy kể từ ngày 2/3, phiên giao dịch đầu tiên sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran, trong khi WTI cũng lùi về mức thấp nhất kể từ ngày 4/3.

Thị trường đang chứng kiến sự đảo chiều hoàn toàn so với phiên tăng vọt ngày 17/6, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nối lại chiến dịch không kích nếu giới lãnh đạo Iran "không tuân thủ."

Chuyên gia phân tích Tony Sycamore từ IG nhận định làn sóng bán tháo tiếp diễn do các thị trường năng lượng đang nhanh chóng định giá lại kịch bản nguồn cung từ Iran sẽ quay trở lại sớm hơn dự kiến sau khi hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU).

Theo thông tin chi tiết, MoU gồm 14 điểm vừa được ký kết sẽ khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, trong đó Iran cam kết cho phép tàu thuyền lưu thông miễn phí (không thu phí thông quan) qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải dầu khí huyết mạch của thế giới.

Thỏa thuận cũng đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ công suất lưu thông qua eo biển này trong vòng 30 ngày. Đổi lại, Mỹ và các đối tác sẽ phải huy động kế hoạch tài chính trị giá 300 tỷ USD để hỗ trợ Iran tái thiết, đồng thời tạm gác lại các vấn đề gai góc hơn như chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng về đà giảm sâu hơn của giá dầu trong ngắn hạn. Ông Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành công ty tư vấn năng lượng XAnalysts, đánh giá nguồn cung có thể vẫn thắt chặt.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình hình có thể xoay chiều ngoạn mục. Báo cáo thị trường công bố ngày 17/6 của IEA dự báo, nếu hai bên thực thi thành công thỏa thuận và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, cuộc khủng hoảng thiếu hụt của năm nay có thể biến thành tình trạng dư thừa nghiêm trọng vào năm 2027. Nguồn cung dự kiến sẽ vượt nhu cầu tới 5,05 triệu thùng/ngày vào năm tới khi dầu mỏ Trung Đông ồ ạt trở lại thị trường.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn chịu áp lực lớn từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay nhằm kiềm chế lạm phát, động thái có thể làm chậm đà tăng trưởng kinh tế và kìm hãm lực cầu.

Dữ liệu công bố ngày 17/6 cho thấy hiện có 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed ủng hộ việc tăng lãi suất, một sự xoay trục hoàn toàn so với thời điểm 3 tháng trước khi không một ai đồng tình với kịch bản này./.

Giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm, xăng E10RON95-III ở mức 20.753 đồng Kỳ điều hành chiều 18/6 ghi nhận giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 1.206-2.343 đồng/lít. Đặc biệt, kỳ này chính thức bổ sung xăng E10RON95-III vào danh sách điều hành giá bán lẻ xăng dầu hàng tuần.

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