Nga: Đâm dao tại trung tâm thương mại, 6 người thương vong

Ngày 20/6, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, bà Irina Volk cho biết 1 nam thanh niên đã dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Kransodar, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Theo bà Volk, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng trên tại hiện trường vụ việc.

Trước đó, đối tượng này còn ném pháo vào một trung tâm giải trí dành cho trẻ em bên trong trung tâm thương mại trên, nhưng không gây thương vong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc, coi vụ tấn công là nhằm mục đích giết người và cố ý giết người.

Nghi phạm sẽ được tiến hành kiểm tra bệnh tâm thần./.

Nga ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào quan chức liên bang Lực lượng an ninh Nga đã kịp thời phát hiện và đẩy lùi một âm mưu tấn công bằng chất nổ nhằm vào lãnh đạo cơ quan liên bang, đồng thời bắt giữ nhiều đối tượng liên quan tại các thành phố lớn.