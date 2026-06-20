Đời sống

Nga: Đâm dao tại trung tâm thương mại, 6 người thương vong

Một nam thanh niên đã dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Kransodar, Nga, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Trần Quyên

Ngày 20/6, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, bà Irina Volk cho biết 1 nam thanh niên đã dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Kransodar, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Theo bà Volk, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng trên tại hiện trường vụ việc.

Trước đó, đối tượng này còn ném pháo vào một trung tâm giải trí dành cho trẻ em bên trong trung tâm thương mại trên, nhưng không gây thương vong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc, coi vụ tấn công là nhằm mục đích giết người và cố ý giết người.

Nghi phạm sẽ được tiến hành kiểm tra bệnh tâm thần./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đâm dao #giết người Nga
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