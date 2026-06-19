Đà Nẵng thí điểm Kiosk thông minh: Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trong 3 phút

Ngày 19/6, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh (Trạm dịch vụ công số).

Dự án có sự đồng hành chặt chẽ của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công tại miền Trung.

Trong đợt này, đơn vị tài trợ đã bàn giao 11 Kiosk đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường trọng điểm.

Động thái này nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ở mọi khu vực, đặc biệt khi Đà Nẵng vừa mở rộng không gian phát triển lên 94 đơn vị hành chính.

Sử dụng kiosk thông minh giúp người dân chỉ cần mất khoảng 3 phút là có thể vừa số hoá giấy tờ, vừa xác thực đúng pháp luật. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Kiosk thông minh là giải pháp đột phá ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh. Người dân có thể trực tiếp thao tác trên máy thay vì phải lấy số, xếp hàng chờ nộp hồ sơ.

Hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ và xác thực thông tin từ giấy tờ gốc. Thời gian xử lý hồ sơ, cấp bản sao điện tử được rút ngắn kỷ lục từ 15 phút xuống chỉ còn 3 - 5 phút.

Điểm ưu việt của hệ thống là sự hội tụ "3 trong 1": Hành chính - Pháp lý - Tài chính. Ngay trên một thiết bị, người dân vừa tra cứu thủ tục, vừa thanh toán phí dịch vụ qua hệ sinh thái ngân hàng hiện đại.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư phục vụ cải cách.

Thành phố Đà Nẵng luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục gắn với xây dựng chính quyền số. Quá đó, tập trung đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống của Trung ương, từng bước đơn giản hóa quy trình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Việc triển khai thí điểm Kiosk thông minh là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính phục vụ thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả".

Thành phố Đà Nẵng sẽ thí điểm đặt 11 Kiosk tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường trọng điểm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chia sẻ về mô hình kiosk thông minh, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên ngân hàng Agribank khẳng định: "Việc đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng là bước đi cụ thể để ngành ngân hàng thực hiện trách nhiệm chính trị và trách nhiệm xã hội với cộng đồng, đồng thời thực hiện phương châm Chính phủ kiến tạo - Chính quyền phục vụ - Công an đồng hành - Ngân hàng góp sức - Người dân thụ hưởng".

Cũng tại sự kiện, phía ngân hàng đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho lĩnh vực giáo dục của Đà Nẵng../.