Khép lại vụ án buôn bán sừng tê giác lớn nhất thế giới sau gần 2 thập kỷ

Tòa án Tối cao cấp cao tại tỉnh Gauteng (Nam Phi) vừa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 2 đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp, khép lại vụ án được lực lượng cảnh sát nước này mô tả là cuộc điều tra buôn lậu động vật hoang dã có quy mô lớn nhất thế giới.

Thông báo ngày 18/6 từ Hawks - lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cục Điều tra tội phạm ưu tiên Nam Phi, cho biết đối tượng Dawie Groenewald, kẻ chủ mưu đường dây này, đã bị tuyên phạt 2 triệu rand (tương đương khoảng 123.000 USD) hoặc đối mặt với 4 năm tù giam trong phiên tòa diễn ra ngày 17/6 sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội.

Ngoài ra, đồng phạm Tielman Erasmus cũng bị tuyên phạt 100.000 rand (khoảng 6.100 USD) hoặc 3 năm tù giam.

Trước đó, các đối tượng trên phải đối mặt với hơn 1.700 cáo buộc khác nhau, bao gồm săn bắt và cắt sừng tê giác trái phép, tống tiền, rửa tiền và tổ chức tội phạm quy mô lớn dưới danh nghĩa các tour du lịch săn bắn.

Được khởi động điều tra từ năm 2007 và những đối tượng đầu tiên bị bắt giữ vào năm 2010, vụ án trên đã kéo dài gần hai thập kỷ do liên tục gặp phải các thách thức pháp lý từ phía bị cáo, bao gồm cả khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp.

Trong thời gian vụ án bị trì hoãn, 2 trong số 11 bị cáo ban đầu và 10 trong số 185 nhân chứng của cơ quan công tố đã qua đời, nhiều nhân chứng khác đã di cư ra nước ngoài.

Hồi năm 2014, Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng cáo buộc Groenewald và em trai lừa đảo các thợ săn Mỹ tham gia vào các tour săn trộm tê giác hoang dã tại Nam Phi.

Nam Phi là nơi sinh sống của khoảng 80% quần thể tê giác trên toàn cầu, trở thành mục tiêu hàng đầu của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại thị trường châu Á, nơi mặt hàng này bị đồn thổi vô căn cứ là có tác dụng chữa bệnh dù cấu tạo chỉ từ keratin tương tự như móng tay người.

Theo số liệu của Quỹ Tê giác quốc tế (IRF), nạn săn trộm tại Nam Phi chiếm tới 81% tổng số vụ săn trộm trên toàn châu Phi vào năm 2024. Tính đến giữa năm 2025, quần thể tê giác trắng châu Phi ước tính chỉ còn hơn 15.750 con, trong khi loài tê giác đen quý hiếm đang có dấu hiệu phục hồi chậm với gần 6.800 con./.

Chương trình cắt sừng tê giác tại Nam Phi phát huy hiệu quả Quan chức Nam Phi cho biết tháng Năm và tháng Sáu vừa qua ghi nhận số lượng tê giác bị săn trộm giảm đáng kể do các chương trình cắt sừng được thực hiện tại tỉnh KwaZulu-Natal.

