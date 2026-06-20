Lãnh đạo các nước châu Âu kêu gọi tuyên chiến với thị trường ma túy bất hợp pháp

Trong cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng châu Âu ngày 19/6 (giờ Brussels), giới lãnh đạo các quốc gia châu Âu đã khẩn thiết kêu gọi Ủy ban châu Âu, các nước thành viên cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên quan phải thắt chặt tối đa năng lực phối hợp đồng bộ để tuyên chiến với thị trường ma túy bất hợp pháp có quy mô lên tới 31 tỷ euro.

Sự bùng nổ của thị trường ma túy tại châu Âu đang gieo rắc hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đến mức, lần đầu tiên trong lịch sử liên minh, các thách thức liên quan đến hành vi sử dụng và nạn buôn lậu chất cấm đã được đưa thẳng lên bàn nghị sự tối cao của các nguyên thủ quốc gia EU trong phiên họp thứ Sáu tuần này.

"Là quốc gia sở hữu một trong những hải cảng lớn nhất châu Âu, nước Bỉ đã đúc kết được một bài học xương máu nhưng cốt lõi: tội phạm có tổ chức hoàn toàn không có biên giới. Chính vì vậy, câu trả lời và hành động đáp trả của chúng ta trước mối đe dọa này tuyệt đối không được phép dừng lại ở các lăng kính ranh giới quốc gia," Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thẳng thắn tuyên bố trước báo giới sau phiên họp tại Brussels.

Thị trường ma túy đang phình to với tốc độ chóng mặt tại châu Âu với sự tràn ngập của các chất hướng thần mới (NPS) cùng hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp có sự tiếp tay của các ứng dụng nhắn tin mã hóa và các chợ đen trực tuyến.

Đối diện với cục diện đáng báo động đó, giới lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý "mọi khía cạnh của hiện tượng ma túy bằng một hướng tiếp cận toàn diện, tổng lực từ chính phủ đến toàn xã hội, dựa trên các bằng chứng thực tế, với một nỗ lực điều phối xuyên suốt từ cấp độ địa phương, vùng, quốc gia, cho đến cấp độ EU và quốc tế" trong Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp.

Tuyên bố chung chỉ rõ: "Điều này bao gồm việc nâng cao mức độ sẵn sàng phòng vệ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, củng cố an ninh, ngăn chặn các tác hại liên quan đến ma túy, và nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác châu Âu cũng như các sáng kiến hợp tác quốc tế - đơn cử như Liên minh châu Âu chống ma túy (ECAD) - song song với việc thắt chặt hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia thứ ba."

Trước đó vào đầu tháng Sáu, Bộ trưởng Nội vụ các nước EU cũng đã đạt được đồng thuận về lộ trình triển khai chi tiết cho Chiến lược Ma túy của EU giai đoạn 2026-2030./.

Chặn đứng vụ vận chuyển nhựa cần sa lớn xuyên lục địa Maroc và Tây Ban Nha vừa phối hợp thực hiện một chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển, thu giữ gần 4,8 tấn nhựa cần sa tại Gibraltar - tuyến trung chuyển ma túy chính giữa Bắc Phi và châu Âu.