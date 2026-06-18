Hạ viện Thụy Sĩ bác thỏa thuận thương mại giữa EFTA và Mercosur

Hạ viện Thụy Sĩ đã bác bỏ thỏa thuận về thương mại tự do giữa các nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) và các nước thuộc khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) - gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

Kết quả bỏ phiếu ngày 17/6 cho thấy văn kiện này nhận được 96 phiếu chống, 86 phiếu thuận và 9 phiếu trắng.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh, cũng như một phần nhóm nghị sỹ đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đã bỏ phiếu phản đối.

Đảng Trung tâm cũng bỏ phiếu phản đối. Trong cuộc tham vấn chi tiết, cả hai biện pháp hỗ trợ kèm theo cho nông dân - khoản tín dụng cam kết trị giá 880 triệu franc (1,1 tỷ USD) trong vài năm - và việc thông qua Quy định về phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) đều bị bác bỏ.

Cuộc tranh luận đôi lúc diễn ra khá căng thẳng. Nguyên nhân là do các thành viên thiểu số yêu cầu sửa đổi nghị quyết về thỏa thuận và bổ sung kinh phí, bao gồm cả cho nông dân Thụy Sĩ và Quỹ Amazon về Bảo vệ Rừng mưa và Quyền của Người bản địa.

Một số bên cũng đề cập đến khả năng tổ chức trưng cầu dân ý.

Thỏa thuận này được các quốc gia thành viên EFTA (Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein và Na Uy) đàm phán với các quốc gia thành viên Mercosur là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, với dân số khoảng 270 triệu người.

Năm 2024, xuất khẩu của Thụy Sĩ sang các nước Mercosur đạt hơn 4 tỷ franc. Theo thỏa thuận, 96% hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mercosur sẽ được miễn thuế.

Thụy Sĩ cũng sẽ cấp cho bốn quốc gia thành viên Mercosur 25 hạn ngạch nhập khẩu song phương đối với các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm, bao gồm thịt và rượu vang. Hầu hết các hạn ngạch đều có giới hạn và Thụy Sĩ có thể tự quản lý chúng.

Dự kiến, văn kiện khi được thông qua cũng sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 155 triệu franc mỗi năm từ thuế hải quan.

Dự luật hiện được chuyển đến Thượng viện. Nếu Thượng viện Thụy Sĩ thông qua quyết định liên bang về thỏa thuận thương mại tự do với Mercosur, Hạ viện sẽ xem xét lại lần thứ hai./.

Uruguay tiến thêm một bước trong phê chuẩn FTA Mercosur-EFTA Thượng viện Uruguay đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Mercosur và EFTA, mở đường hoàn tất quy trình phê chuẩn trong nước, qua đó thúc đẩy hội nhập kinh tế và mở rộng cơ hội thương mại.