IFAD đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Thư ủy nhiệm tới Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD), chính thức đảm nhiệm cương vị Đại diện thường trực của Việt Nam tại IFAD.

Tại buổi lễ diễn ra ngày 15/6 ở trụ sở IFAD tại Rome, Đại sứ Nguyễn Phương Anh bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh IFAD; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò quan trọng của IFAD trong thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp bao trùm, bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Đại sứ nhấn mạnh IFAD là đối tác phát triển lâu dài và tin cậy của Việt Nam, đã có nhiều đóng góp thiết thực cho giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với IFAD trong xây dựng Chương trình Chiến lược quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh; phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nông thôn và phát triển bao trùm, nhất là đối với phụ nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của IFAD đối với các dự án đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, đồng thời đề nghị IFAD tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính ưu đãi, viện trợ không hoàn lại và đồng tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hợp tác hai bên.

Về phần mình, Chủ tịch IFAD đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn 30 năm giữa IFAD và Việt Nam, cho biết danh mục hợp tác giữa hai bên đã trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình nông thôn thông qua 18 dự án, với tổng trị giá khoảng 857 triệu USD, trong đó tài trợ của IFAD đạt khoảng 520 triệu USD.

Chủ tịch IFAD ghi nhận những kết quả tích cực của các dự án đã hoàn thành, trong đó có Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho hộ nông dân tại Bắc Kạn và Cao Bằng, đạt tỷ lệ giảm nghèo đa chiều 38,62%, vượt mục tiêu ban đầu là 25%.

Chủ tịch IFAD cũng trao đổi về các dự án đang triển khai tại Việt Nam, bao gồm Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre và Trà Vinh; Dự án Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam; và Dự án Cơ sở hạ tầng nước thích ứng biến đổi khí hậu tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Chủ tịch IFAD khẳng định IFAD coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong IFAD, bao gồm việc tham gia các chu kỳ bổ sung nguồn lực của Quỹ.

IFAD bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các nguồn lực thuộc chu kỳ IFAD13, hỗ trợ các dự án có tác động cụ thể rõ ràng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới.

Kết thúc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam và IFAD, thúc đẩy hợp tác thực chất, đẩy nhanh triển khai dự án và mở ra giai đoạn hợp tác mới mang tính chiến lược, sáng tạo và đáp ứng tốt hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam./.

Việt Nam và IFAD cùng định hình chiến lược phát triển nông thôn bền vững Hơn 30 năm hợp tác, IFAD giúp nông dân Việt Nam nâng cao năng suất, đa dạng sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu; hai bên tiếp tục hướng tới phát triển nông thôn bao trùm, bền vững.