Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 thăm, giao lưu tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, từ ngày 15-19/6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Nguyễn Trần Đông - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, giao lưu và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại cảng thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam cử tàu đi thăm, giao lưu và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Trước đó, chuyến công tác lần thứ nhất do tàu CSB 8004 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện vào tháng 11/2024.

Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể hôm 15/6 với sự tham dự của ông Kim Tae Kyun, Giám đốc Học viện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, cùng nhiều cán bộ, nhân viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh, cùng đoàn đại biểu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đại tá Lê Hiệp Lâm - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã đến đón đoàn.

Phát biểu tại lễ đón, thay mặt Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, ông Kim Tae Kyun bày tỏ vui mừng chào đón thủy thủ đoàn tàu 8001 cùng đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát biển Hàn Quốc, cho rằng chuyến thăm lần này của Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước kể từ năm 2024.

Theo ông Kim, đây là dịp quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và cùng phát triển, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, bày tỏ vinh dự khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại thành phố Yeosu, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của phía bạn.

Ông cho biết thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã duy trì hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Theo Thiếu tướng Lương Đình Hưng, chuyến thăm của tàu CSB 8001 không chỉ là hoạt động đối ngoại thường niên giữa hai nước mà còn là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định thành công của Hội nghị song phương lần thứ 14 giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và Cảnh sát biển Việt Nam. Chuyến thăm cũng là minh chứng cho sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, an toàn trên biển tiếp tục đặt ra nhiều thách thức chung như cướp biển, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, ô nhiễm môi trường biển và thiên tai, ông Hưng bày tỏ tin tưởng và cho rằng các hoạt động giao lưu, trao đổi trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai bên, đồng thời khẳng định mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thực chất, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trên biển, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì một vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trong thời gian lưu lại Hàn Quốc, cán bộ, chiến sỹ tàu CBS 8001 đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam và Đại diện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, giao lưu và làm việc, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã tham quan và chào xã giao Học viện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc; luyện tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển; giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Thời gian qua, hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Hàn Quốc không ngừng được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chuyến thăm, giao lưu và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc của tàu CSB 8001 lần này tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Cảnh sát biển Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển và cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh biển, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu thực chất./.

Các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc Chiều 22/4, sau khi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.