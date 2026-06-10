Hàn Quốc mở rộng đầu tư hạ tầng logistics tại Việt Nam

Ngày 10/6, Tổng Công ty Hỗ trợ phát triển hạ tầng và đô thị hải ngoại Hàn Quốc (KIND) thông báo tham gia Dự án Phát triển trung tâm logistics thông minh tại Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Việt Nam.

Dự án này đã chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư 56 tỷ won (khoảng 41,3 triệu USD).

KIND cho biết đơn vị này sẽ tham gia đầu tư 10% vốn chủ sở hữu của dự án nhằm hỗ trợ quá trình triển khai.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4ha trong khu công nghiệp do tập đoàn phát triển khu công nghiệp hàng đầu Thái Lan Amata Corporation phát triển. Công trình bao gồm các nhà xưởng cho thuê và hệ thống kho bãi logistics hiện đại.

Đáng chú ý, khoảng 70% diện tích của dự án sẽ được sử dụng cho kho lạnh và kho đông lạnh.

Theo đánh giá của KIND, đây sẽ là cơ sở hạ tầng logistics quan trọng phục vụ nhu cầu ngày càng tăng đối với các ngành có giá trị gia tăng cao như thực phẩm, dược phẩm và logistics chuỗi lạnh tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Thông tin cho biết dự án do Jeil Construction đảm nhiệm vai trò phát triển và vận hành. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ Quỹ PIS - một quỹ đầu tư chính sách được Chính phủ Hàn Quốc thành lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng ở nước ngoài do Quỹ Quản lý tài sản đầu tư Hàn Quốc quản lý cùng với sự tham gia của KIND với tư cách đồng nhà đầu tư.

Đại diện KIND cho biết việc tham gia dự án lần này không chỉ giúp hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics tại Việt Nam mà còn mở rộng cơ hội đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo nguồn thu ổn định trong dài hạn.

Long Thành được đánh giá là địa điểm đầu tư tiềm năng tăng trưởng mạnh của khu vực phía Nam Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh lợi thế nằm gần sân bay Long Thành, Đồng Nai còn là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn nhất Việt Nam với mạng lưới kết nối thuận lợi tới Thành phố Hồ Chí Minh, cảng Cái Mép-Thị Vải và các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh vào Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, nhu cầu về kho lạnh, logistics thông minh và hạ tầng lưu trữ chuyên dụng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Điều này thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong các lĩnh vực logistics, bất động sản công nghiệp và hạ tầng phục vụ xuất khẩu.

Dự án tại Long Thành được xem là một phần trong xu hướng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà còn ở các ngành dịch vụ hậu cần và hạ tầng hỗ trợ công nghiệp, nhằm tận dụng đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và sự phát triển của chuỗi cung ứng khu vực./.

Việt Nam là thị trường logistics năng động của khu vực Đông Nam Á Các chuyên gia của Cushman & Wakefield nhận định đà tăng trưởng tại Việt Nam được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, dòng vốn đầu tư định hướng xuất khẩu và sự mở rộng liên tục của tiêu dùng nội địa.