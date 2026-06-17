Vinachem lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vinachem lần đầu lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, xếp hạng 148 theo Fortune SEA 500, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa được Tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đứng thứ 148 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Đây là lần đầu tiên Vinachem góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Theo Fortune, năm 2025 Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ USD và lợi nhuận 146 triệu USD, phản ánh hiệu quả hoạt động, nền tảng tài chính vững chắc và kết quả tích cực từ quá trình tái cơ cấu. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của Vinachem mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng nâng cao của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế Đông Nam Á./.