Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Kazan; bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Tổng thống Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực, có vai trò rất quan trọng trong kết nối Nga với các nước ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức thực chất mà hai nước đã đạt được thời gian qua, nổi bật là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được củng cố, là cơ sở vững chắc để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm nước Nga trên cương vị công tác mới; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Vladimir Putin và chúc mừng thành công chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Nga và các nước thành viên trong Hiệp hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; nhấn mạnh mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động song quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga vẫn tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực./.