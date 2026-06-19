World Cup 2026 mang đến điểm tựa tinh thần cho người dân Gaza

Bất chấp tình trạng mất điện, gián đoạn Internet và cuộc sống sơ tán kéo dài, nhiều người dân ở dải Gâz vẫn tìm mọi cách để hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2026.

Gữa bối cảnh chiến tranh kéo dài khiến phần lớn cơ sở hạ tầng bị tàn phá, việc theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026 đã trở thành một thách thức đối với người dân Dải Gaza.

Tuy nhiên, bất chấp tình trạng mất điện, gián đoạn Internet và cuộc sống sơ tán kéo dài, nhiều người vẫn tìm mọi cách để hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại nhiều khu vực ở Gaza, nơi hàng chục nghìn người đang sinh sống trong các lều tạm, trường học hoặc những tòa nhà hư hại sau chiến sự, các thiết bị điện tử cùng nguồn điện dự phòng trở thành cầu nối hiếm hoi với các trận đấu World Cup.

Mỗi khi có điện hoặc tín hiệu Internet ổn định, người dân lại tụ tập quanh những màn hình còn hoạt động để cùng theo dõi các trận đấu.

Từ thành phố Gaza đến Khan Younis, nhiều quán càphê, lều tạm và không gian sinh hoạt cộng đồng đã trở thành điểm tụ họp của người hâm mộ.

Đối với nhiều người dân, World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi giúp họ tạm quên đi những khó khăn của cuộc sống thường nhật. World Cup mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Những trận đấu bóng đá trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp người dân duy trì cảm giác gắn kết cộng đồng và hy vọng vào một tương lai ổn định hơn, dù cuộc sống hằng ngày vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và bất ổn./.