Cận cảnh hố sụt lún sâu 4m giữa khu dân cư tại Thái Nguyên

Hố sụt lún sâu khoảng 4 mét, miệng hố rộng hơn 3 mét, phần đất bên dưới bị khoét sâu tạo thành dạng "hàm ếch" ngày càng tiến sát móng nhà của các hộ dân.

Hố sụt lún được người dân phát hiện vào trưa ngày 15/6, khu dân cư tại tổ 3, phường Linh Sơn, Thái Nguyên .

Hố sụt lún sâu khoảng 4 mét, miệng hố rộng hơn 3 mét, phần đất bên dưới bị khoét sâu tạo thành dạng "hàm ếch" ngày càng tiến sát móng nhà của các hộ dân.

Xung quanh miệng hố xuất hiện các vết nứt kéo dài, đất đá liên tục trượt xuống đáy hố.

Hiện tại, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Linh Sơn cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời vận động các hộ dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn./.