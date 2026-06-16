Nhận định Pháp vs Senegal: Tam tấu Mbappe, Dembele, Olise xuất trận, 'Gà trống Gô-loa' sẽ giải mã 'Sư tử Teranga'?

Đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn khi sở hữu hàng loạt ngôi sao xuất sắc trên hàng công, tuy nhiên Senegal cũng hứa hẹn là đối thủ không hề “dễ chơi” với đoàn quân của Didier Deschamps.

Vào lúc 2 giờ sáng 17/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp - đương kim Á quân và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay - sẽ có trận mở màn hứa hẹn nhiều khó khăn khi chạm trán “Những chú sư tử Teranga” - đội tuyển Senegal, ở lượt trận đầu tiên bảng I, trên sân vận động New Jersey (Mỹ).

Niềm hy vọng lớn nhất của Gà trống Gô-loa ở kỳ World Cup năm nay vẫn là gương mặt quen thuộc, tiền đạo Kylian Mbappe. Ở mùa giải vừa qua, dù vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga, nhưng “Cậu bé Vàng” của nước Pháp đã cùng Real Madrid chịu thất bại toàn tập ở những đấu trường quan trọng là Champions League và các cúp quốc nội.

Dù vậy, trong nội bộ đội tuyển Pháp, sự ủng hộ dành cho Mbappe vẫn không hề lay chuyển.

Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng Vàng, và đang là một trong những cầu thủ có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ của đội tuyển Pháp, khẳng định Mbappe vẫn là thủ lĩnh, là đầu tàu của “Những chú Gà trống Gô-loa.”

Tiếng nói của lịch sử cũng chỉ ra rằng: Nếu có một sân khấu mà Mbappe hiếm khi gây thất vọng, thì đó chính là World Cup, nơi “Cậu bé Vàng” của nước Pháp đã ghi đến 12 bàn thắng chỉ sau 14 lần ra sân, chỉ còn kém 4 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của tiền đạo người Đức Miroslav Klose.

Kể cả trong trường hợp Mbappe không tỏa sáng ở trận mở màn, Pháp vẫn còn những niềm hy vọng khác trên hàng công, với Dembele - chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng; với Cherki, tiền vệ đã có một mùa giải thăng hoa trong màu áo Manchester City; và đặc biệt là tiền vệ Michael Olise - cầu thủ đã lập hattrick giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước Bắc Ireland ở màn tổng duyệt trước thềm World Cup.

Trước một đối thủ khó chơi như Senegal, một tỷ số cách biệt nhiều khả năng sẽ không xuất hiện. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của những ngôi sao trên hàng công như Mbappe, Dembele hay Olise… là đủ để “ông lớn” của châu Âu có khởi đầu suôn sẻ ở chiến dịch World Cup 2026.​

Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Senegal./.

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