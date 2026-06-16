Báo chí Bỉ chỉ trích đội nhà sau màn ra quân thất vọng tại World Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trận hòa 1-1 trước Ai Cập trong ngày ra quân World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông Bỉ.

Nhiều tờ báo lớn đồng loạt cho rằng "Quỷ đỏ" đã có một màn trình diễn dưới sức và may mắn giữ lại được 1 điểm.

Giới truyền thông sở tại đánh giá kết quả hòa không phản ánh đúng cục diện trận đấu, bởi Ai Cập mới là đội tạo ra nhiều khó khăn hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng tuyển Bỉ "may mắn hơn là xứng đáng" khi tránh được thất bại trong trận mở màn.

Đài truyền hình công cộng RTBF tổ chức chương trình phân tích ngay sau trận đấu với sự tham gia của các chuyên gia bóng đá. Các ý kiến đều thống nhất rằng tuyển Bỉ đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và quyết liệt của Ai Cập.

Chuyên gia Nordin Jbari nhận định các cầu thủ Bỉ thiếu sự mạnh mẽ cần thiết để đối phó với đối thủ và không tạo được áp lực đủ lớn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Trong chương trình tường thuật trực tiếp, RTBF kết luận rằng Bỉ bị Ai Cập lấn lướt trong gần 1 giờ và có thể xem là may mắn khi giành được kết quả hòa sau một trận đấu thiếu thuyết phục.

Tờ La Libre, một trong những nhật báo lớn nhất của cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ, mô tả màn trình diễn của đội tuyển là "một sự thất vọng lớn". Báo này cho rằng các ngôi sao như Kevin De Bruyne và Leandro Trossard chỉ thực sự cải thiện phong độ trong hiệp hai, trong khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị lại để lại dấu ấn rõ nét hơn.

Cổ động viên đội tuyển Bỉ lo lắng khi chứng kiến đội nhà thi đấu. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Trong khi đó, Le Soir tập trung vào vai trò của Romelu Lukaku với tiêu đề "Lukaku, người cứu nguy cho Tổ quốc." Tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và gần như ngay lập tức góp công mang về bàn gỡ hòa cho đội nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi ca ngợi Lukaku, tờ báo vẫn không che giấu sự thất vọng đối với màn trình diễn chung của toàn đội.

Trang bóng đá chuyên biệt Walfoot thậm chí còn đưa ra những đánh giá gay gắt hơn. Tiền vệ Amadou Onana bị chấm là cầu thủ chơi tệ nhất trận, trong khi Leandro Trossard tiếp tục bị chỉ trích vì không đáp ứng được kỳ vọng ở các giải đấu lớn. Dù vậy, tiêu đề bài viết vẫn nhấn mạnh thông điệp quen thuộc: "Lukaku đã cứu chúng ta."

Ở góc nhìn chiến thuật, Eurosport phiên bản Bỉ cho rằng đội tuyển Ai Cập đã triển khai hệ thống phòng ngự hiệu quả, đặc biệt là việc liên tục bố trí từ hai đến ba cầu thủ theo sát Jeremy Doku. Điều này khiến một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của Bỉ gần như bị vô hiệu hóa.

Tờ L'Avenir dùng cụm từ "khởi đầu nửa vời" để mô tả trận ra quân của "Quỷ đỏ," cho rằng đây không phải một màn trình diễn đáng xấu hổ nhưng cũng hoàn toàn không đủ để tạo sự yên tâm cho người hâm mộ.

Sau trận đấu, một trong những chủ đề được truyền thông Bỉ quan tâm nhất là các quyết định nhân sự của huấn luyện viên Rudi Garcia.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu Charles De Ketelaere có còn xứng đáng đá chính hay không, đồng thời cho rằng Romelu Lukaku nên được trao suất xuất phát ở trận gặp Iran ngày 21/6 tới.

Những phản ứng từ báo chí cho thấy áp lực đang gia tăng đáng kể đối với tuyển Bỉ ngay từ những ngày đầu World Cup 2026. Dù vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai ở vòng bảng, "Quỷ đỏ" hiểu rằng họ cần cải thiện đáng kể màn trình diễn nếu muốn đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn./.

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