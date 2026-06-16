Kết quả World Cup 2026 ngày 16/6: Tân binh gây sốc, bóng đá châu Á tạo bất ngờ

Đội tuyển Saudi Arabia đã tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 1-1 ở trận đấu ra quân bảng H World Cup 2026.

Trên sân Hard Rock, Saudi Arabia chính là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và có bàn thắng ở tỷ số của Abdulelah Al-Amri ở phút 41.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, đại diện châu Á đã phải chịu sức ép rất lớn khi Uruguay gia tăng tấn công và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm.

Đoàn quân của Georgios Donis đã kiên cường chống đỡ nhưng không thể ngăn Uruguay có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80 bởi Maximiliano Araújo.

Sức ép càng tăng lên trong quãng thời gian còn lại của trận đấu nhưng Saudi Arabia đã bảo vệ thành công để giữ lại 1 điểm trong ngày ra quân.

Thành tích của Saudi Arabia tiếp tục giúp bóng đá châu Á gây ấn tượng ở loạt trận ra quân World Cup 2026 tính đến thời điểm này.

Trước Saudi Arabia, 4 đại diện khác của châu Á đã thi đấu và chưa đội bóng nào phải nhận thất bại.

Hàn Quốc ngược dòng quả cảm để giành chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc nhờ các pha lập công của Hwang In Beom và Oh Hyeon Gyu.

Australia gây tiếng vang lớn hơn nữa khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Nestory Irankunda và Connor Metcalfe là những người lập công mang chiến thắng về cho đội nhà.

Nhật Bản tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn 2-2 trước Hà Lan, còn Qatar có điểm số lịch sử khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1.

Tuyển Bỉ nhọc nhằn giành 1 điểm trước Ai Cập ở ngày ra quân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cũng ở loạt trận sáng 16/6, trận đấu mở màn bảng G giữa Bỉ và Ai Cập cũng đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ai Cập là đội khởi đầu thuận lợi hơn khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 của Emam Ashour sau tình huống kiến tạo của Mohamed Salah.

Tân binh Cape Verde tạo nên địa chấn trước Tây Ban Nha ở World Cup 2026 Cape Verde đã tạo nên địa chấn ngay trận ra quân World Cup 2026 khi xuất sắc khiến Tây Ban Nha hùng mạnh chia điểm với tỷ số 0-0.

Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã không thể bảo toàn thành quả khi Mohamed Hany vô tình thành "tội đồ" với pha phản lưới nhà ở phút 66.

Còn ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng H, đội bóng tân binh Cape Verde đã tạo nên "cơn địa chấn" khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.

Kết quả World Cup 2026 ngày 16/6 Tây Ban Nha-Cape Verde 0-0 Bỉ-Ai Cập 1-1

Mohamed Hany 66og - Emam Ashour 19

Saudi Arabia-Uruguay 1-1

Abdulelah Al-Amri 41 - Maximiliano Araújo 81