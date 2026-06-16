World Cup 2026: Iraq đối mặt thử thách mang tên Erling Haaland

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đội tuyển Iraq sẽ có màn tái xuất sân khấu bóng đá thế giới sau 40 năm khi đối đầu Na Uy ở lượt trận đầu tiên bảng I tại FIFA World Cup 2026 vào ngày 17/6.

Tuy nhiên, đại diện Tây Á được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Na Uy đang sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, với ngôi sao hàng đầu là Erling Haaland.

Theo đánh giá của hệ thống phân tích dữ liệu Opta, Na Uy là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng khi giành tới 77,4% khả năng chiến thắng trong 25.000 lần mô phỏng trận đấu.

Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 14%, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của Iraq chỉ ở mức 8,6%.

Na Uy bước vào World Cup 2026 với phong độ ấn tượng. Đội bóng Bắc Âu là một trong hai đội tuyển châu Âu toàn thắng ở vòng loại khu vực UEFA, cùng với đội tuyển Anh.

Thầy trò huấn luyện viên Ståle Solbakken thắng cả 8 trận, ghi tới 37 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 4,6 bàn/trận - mức cao nhất trong lịch sử các chiến dịch vòng loại World Cup của các đội tuyển châu Âu có từ 4 trận trở lên.

Đóng góp lớn vào thành tích này là tiền đạo Erling Haaland. Chân sút của Na Uy ghi 16 bàn thắng tại vòng loại, nhiều gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác ở khu vực châu Âu.

Tính trên đấu trường quốc tế, Haaland đã có 55 bàn thắng sau 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy tại giải đấu năm nay.

Bên cạnh Haaland, Na Uy còn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Martin Odegaard, Alexander Sorloth hay Antonio Nusa. Trong đó, đội trưởng Odegaard dẫn đầu châu Âu về số đường kiến tạo ở vòng loại với 7 lần.

Đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt tại World Cup kể từ năm 1998. Trước đó, đội tuyển này từng dự World Cup 1994 tại Mỹ và World Cup 1998 tại Pháp nhưng đều không tiến sâu.

Trong khi đó, Iraq là đội tuyển giành tấm vé cuối cùng đến World Cup 2026. Đội bóng Tây Á phải trải qua tới 21 trận đấu vòng loại - nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác - trước khi chính thức giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Iraq có được suất dự World Cup sau khi đánh bại Bolivia với tỷ số 2-1 ở vòng play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico.

Huấn luyện viên Graham Arnold được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt cho Iraq. Nhà cầm quân người Australia từng đưa đội tuyển Australia vào vòng 1/8 World Cup 2022 tại Qatar và được đánh giá có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, Iraq rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó nhất giải với sự hiện diện của các đội tuyển Pháp, Senegal và Na Uy. Theo bảng xếp hạng sức mạnh của Opta, cơ hội giành vé vào vòng knock-out của Iraq chỉ là 20,5%, thấp hơn nhiều so với Pháp (95,6%), Na Uy (87%) và Senegal (60,9%).

Trận đấu với Na Uy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội gặp nhau. Đây đồng thời là lần đầu Na Uy chạm trán một đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại một kỳ World Cup.

Đối với Iraq, mục tiêu trước mắt không chỉ là tìm kiếm điểm số mà còn là cải thiện thành tích tại lần duy nhất dự World Cup trước đây vào năm 1986, khi đội tuyển này để thua cả 3 trận vòng bảng.

Muốn làm được điều đó, Iraq trước hết phải tìm ra lời giải cho bài toán mang tên Erling Haaland - một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới hiện nay./.

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