World Cup 2026: 'Tam Sư' tràn đầy quyết tâm chinh phục đỉnh cao

Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho hành trình chinh phục ngôi vương tại Mỹ với một tinh thần vô cùng lạc quan và hứng khởi.

Bầu không khí tại đại bản doanh của "Tam Sư" đang rộn ràng hơn bao giờ hết khi các chàng trai “Xứ sở Sương mù” hướng tới mục tiêu mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo.

Kể từ buổi họp toàn đội đầu tiên vào tháng 3/2025, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đặt ra một thách thức rõ ràng là kết thúc 60 năm chờ đợi chức vô địch World Cup của bóng đá nước nhà.

Dù bản danh sách triệu tập gây ra không ít tranh luận khi thiếu vắng những cái tên đình đám như cầu thủ Cole Palmer của Câu lạc bộ Chelsea hay cầu thủ Phil Foden của Câu lạc bộ Manchester City, vị chiến lược gia người Đức khẳng định ông ưu tiên sức mạnh tập thể và những cầu thủ "cam kết với tinh thần đồng đội và không vị kỷ."

Sự xuất hiện của cầu thủ Ivan Toney - người đã ghi “hàng tấn bàn thắng” tại Câu lạc bộ Al Ahli (Saudi Arabia) - cũng mang lại một luồng gió mới đầy thú vị cho hàng công “Tam Sư."

Hành trình chuẩn bị trên đất Mỹ của đội tuyển Anh là một chuỗi những trải nghiệm đáng nhớ. “Tam Sư" đã vượt qua cái nóng ẩm tại Florida để đánh bại đội tuyển New Zealand 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Harry Kane.

Ngay sau đó, dù trận đấu gặp đội tuyển Costa Rica bị trì hoãn vì sấm sét, các cầu thủ vẫn giữ vững tâm lý thoải mái để giành chiến thắng giòn giã 3-0. huấn luyện viên Thomas Tuchel đã áp dụng những công nghệ tiên tiến, như việc sử dụng các viên nang đo nhiệt độ cơ thể, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt tại Mỹ.

Dù một số trụ cột như tiền đạo cánh Bukayo Saka, tiền vệ trung tâm Declan Rice hay trung vệ John Stones đang khá mệt mỏi sau một mùa giải dài tại Câu lạc bộ Arsenal và Câu lạc bộ Manchester City (cùng của Anh), nhưng niềm vui được cống hiến cho màu áo quốc gia đã xua tan mọi sự kiệt sức.

Cầu thủ John Stones, người chỉ chơi 84 phút tại giải Ngoại hạng Anh ở giai đoạn cuối mùa, đang nỗ lực hết mình để giành suất đá chính trong trận khai màn gặp Croatia vào ngày 15/6. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng rực rỡ của cầu thủ Jude Bellingham và cầu thủ Anthony Gordon trong các trận giao hữu vừa qua đang mang lại niềm tin rất lớn cho người hâm mộ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang sẵn sàng tạo nên những vũ điệu rực rỡ dưới ánh nắng của Mỹ.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ và những khoản đầu tư hàng triệu USD vào công nghệ phục hồi đang giúp các cầu thủ sẵn sàng cho những trận cầu bùng nổ phía trước. Cánh cửa vinh quang đang rộng mở đón chờ những trái tim quả cảm và tràn đầy tình yêu với trái bóng tròn tại Mỹ./.

Hàng loạt ngôi sao bị loại: Đội tuyển Anh tự làm khó mình ở World Cup 2026? Áp lực dành cho Thomas Tuchel lúc này là cực kỳ lớn. World Cup 2026 sẽ không chỉ là bài kiểm tra về năng lực chiến thuật, mà còn là phép thử cho những quyết định gây tranh cãi của ông ở đội tuyển Anh.