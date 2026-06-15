Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 15/6 và sáng 16/6

Trái bóng Trionda sẽ tiếp tục lăn trên khắp sân cỏ vào đêm nay (15/6) và rạng sáng (16/6) với 4 trận cầu hấp dẫn.

Vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận gặp tân binh Cape Verde tại bảng H.

Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente khởi đầu tưng bừng ở giải đấu năm nay.

Sau trận đấu này, người hâm mộ tiếp tục được hòa mình vào "bữa tiệc bóng đá" với trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập trong khuôn khổ lượt ra quân bảng G vào lúc 2g sáng (ngày 16/6).

Còn vào lúc 5g sáng 16/6, Saudi Arabia sẽ đối mặt với thử thách mang tên Uruguay với nhiệm vụ có điểm trước khi phải chạm trán Tây Ban Nha ở lượt trận tiếp theo tại bảng H.

Loạt trận này sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Iran và New Zealand (bảng G) vào lúc 8g sáng 16/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 Ngày 15/6

23g00 Tây Ban Nha-Cape Verde (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) Ngày 16/6

02g00: Bỉ-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTVgo)

05g00 Saudi Arabia-Uruguay (VTV3, VTV6, VTVgo)

08g00 Iran-New Zealand (VTV3, VTV6, VTVgo)