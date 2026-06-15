Thể thao

Bóng đá

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 15/6 và sáng 16/6

Đêm nay và sáng 16/6, vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu hấp dẫn thuộc lượt trận ra quân của bảng G và H.

Huy Khánh
Người hâm mộ Tây Ban Nha chờ đợi đội nhà chiến thắng. ( Ảnh: THX/TTXVN)
Người hâm mộ Tây Ban Nha chờ đợi đội nhà chiến thắng. ( Ảnh: THX/TTXVN)

Trái bóng Trionda sẽ tiếp tục lăn trên khắp sân cỏ vào đêm nay (15/6) và rạng sáng (16/6) với 4 trận cầu hấp dẫn.

Vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận gặp tân binh Cape Verde tại bảng H.

Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente khởi đầu tưng bừng ở giải đấu năm nay.

Sau trận đấu này, người hâm mộ tiếp tục được hòa mình vào "bữa tiệc bóng đá" với trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập trong khuôn khổ lượt ra quân bảng G vào lúc 2g sáng (ngày 16/6).

Còn vào lúc 5g sáng 16/6, Saudi Arabia sẽ đối mặt với thử thách mang tên Uruguay với nhiệm vụ có điểm trước khi phải chạm trán Tây Ban Nha ở lượt trận tiếp theo tại bảng H.

Loạt trận này sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Iran và New Zealand (bảng G) vào lúc 8g sáng 16/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026

Ngày 15/6
23g00 Tây Ban Nha-Cape Verde (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)

Ngày 16/6
02g00: Bỉ-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTVgo)
05g00 Saudi Arabia-Uruguay (VTV3, VTV6, VTVgo)
08g00 Iran-New Zealand (VTV3, VTV6, VTVgo)

(Vietnam+)
#Tuyển Tây Ban Nha #Tuyển Bỉ #World Cup 2026 #Kết quả World Cup 2026 #Lịch thi đấu World Cup 2026
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lee Han-beom (trái) của Hàn Quốc và Alexandr Sojka của CH Séc trong trận đấu. (Ảnh: THX/TTXVN)

World Cup 2026: Bóng đá châu Á gây tiếng vang

Những gì Hàn Quốc, Australia và Qatar đã thể hiện cho thấy bóng đá châu Á không đến World Cup chỉ để góp mặt, mà đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các nền bóng đá mạnh trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục