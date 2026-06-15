'Song sát' Isak-Gyokeres giúp Thụy Điển thắng đậm ở World Cup 2026

Đội tuyển Thụy Điển đã giành được niềm vui trọn vẹn ở ngày ra quân World Cup 2026 với chiến thắng cách biệt 5-1 trước Tunisia ở bảng F.

Yasin Ayari (cú đúp), Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Mattias Svanberg thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho Thụy Điển.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Sau lượt trận ra quân, Thụy Điển có 3 điểm, nhiều hơn Hà Lan và Nhật Bản 2 điểm, trong khi Tunisia đứng cuối bảng F.

Tại Estadio BBVA, Thụy Điển nhập cuộc chủ động và chỉ mất đúng 7 phút để có bàn thắng mở tỷ số sau cú sút xa của Yasin Ayari.

Đến phút 30, niềm vui nhân đôi đến với Thụy Điển khi Alexander Isak tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số 2-0 sau nỗ lực đến từ Viktor Gyokeres.

Isak (số 9) tỏa sáng với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phải nhận 2 bàn thua, Tunisia buộc phải dâng cao và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn rút ngắn 1-2 từ pha đánh đầu của Omar Rekik ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Tunisia tiếp tục chơi nỗ lực với hy vọng gỡ hòa. Tuy nhiên, sai lầm từ hàng thủ đã khiến đại diện châu Phi phải trả giá.

Phút 59, Isak cướp được bóng ở ngay phần sân của đối phương rồi tạo cơ hội cho Gyokeres sút tung lưới Tunisia, giúp Thụy Điển nâng tỷ số lên 3-1.

Tái lập khoảng cách 2 bàn, Thụy Điển đã chủ động chơi thấp nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối phương và hai trong số đã có mang về bàn thắng.

Phút 84, Svanberg sau khi được tung vào sân thay người đã lập tức để lại dấu ấn khi tung cú dứt điểm đánh bại thủ thành Tunisia, nâng tỷ số lên 4-1.

Đến phút 90+5, Yasin Ayari khép lại ngày thi đấu thăng hoa cho Thụy Điển bằng cú sút xa thành bàn, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng F, Thụy Điển sẽ đối đầu Hà Lan, trong khi Tunisia đối mặt thử thách mang tên Nhật Bản./.

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