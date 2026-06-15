Tuyển Đức giành chiến thắng 'hủy diệt' 7-1 ở ngày ra quân World Cup 2026

Đội tuyển Đức đã có khởi đầu World Cup 2026 hoàn hảo với chiến thắng "hủy diệt" 7-1 trước Curacao ở lượt trận ra quân bảng E.

Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (cú đúp), Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav thay nhau "phá lưới" thủ thành Room để tạo nên "cơn mưa bàn thắng" tại Houston.

Chiến thắng giúp "Cỗ xe tăng Đức" phá dớp thành công sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) phải nhận thất bại ở trận mở màn.

Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026.

Tại NRG Stadium (Houston), đội tuyển Đức chính là đội nhập cuộc tốt hơn và khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 6 của Felix Nmecha.

Curacao sau đó đã tạo nên bất ngờ lớn khi Livano Comenencia tung cú sút căng đánh bại thủ thành Neuer để gỡ hòa 1-1 cho Curacao ở phút 21.

Tuy nhiên, bàn thắng lịch sử của Livano Comenencia là tất cả những gì mà Curacao làm được trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Những phút sau đó, tuyển Đức tiếp tục nắm thế trận và có thêm hai bàn thắng nữa để dẫn trước 3-1 sau 45 phút đầu tiên.

Phút 38, Nico Schlotterbeck băng vào đánh đầu ghi bàn sau tình huống đá phạt góc để giúp Đức dẫn trước 2-1.

Đến phút 45+5, Kai Havertz dễ dàng đánh bại thủ thành Room từ chấm đá phạt 11m để giúp Đức dẫn trước Curacao 3-1.

Sang hiệp 2, tuyển Đức không ngừng gia tăng sức ép trước khi có thêm 4 bàn thắng nữa để khép lại trận ra quân bằng màn "hủy diệt" 7-1

Phút 47, Jamal Musiala dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 4-1 cho Đức sau đường chuyền của Kimmich.

Phút 68, Nathaniel Brown volley ghi bàn sau pha phối hợp bài bản để đưa đội tuyển Đức vượt lên dẫn 5-1 trước Curacao.

10 phút sau, Kimmich tiếp tục kiến tạo cho Undav dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm để ghi bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2026.

Đến phút 88, từ tình huống tấn công nhanh, Kai Havertz hoàn tất cú đúp để giúp Đức giành chiến thắng 7-1 cho Đức trước Curacao./.

Đức-Curacao Đội hình ra sân: Đức: Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz. Curacao: Room, Bazoer, Obispo, Gaari, Fonville, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Comenencia, Floranus, Tahith Chong, Locadia. Đức-Curacao 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Curacao là đội tuyển giành quyền giao bóng trước để bắt đầu trận đấu. Đức-Curacao 1-0 6': Felix Nmecha ghi bàn giúp đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước 1-0 trước Curacao. Pha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Felix Nmecha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 1-0 9': Felix Nmecha tiếp tục tung ra cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Curacao nhưng chưa có bàn nhân đôi cách biệt. Đức-Curacao 1-0 11': Đội tuyển Đức đang kiểm soát thế trận để tạo ra sức ép rất lớn về phía Curacao. Đức-Curacao 1-0 12': Felix Nmecha lại được đồng đội trao cơ hội nhưng cú dứt điểm thiếu lực của cầu thủ này không gây khó cho thủ thành Room. Đức-Curacao 1-0 15': Florian Wirtz dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Curacao. Đức-Curacao 1-0 20': Curacao có cú sút đầu tiên về phía Đức của Leandro Bacuna nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Neuer. Đức-Curacao 1-1 21': Livano Comenencia tung ra cú sút căng đánh bại thủ thành Neuer, gỡ hòa 1-1 cho Curacao. Bàn thắng này giúp Livano Comenencia ghi danh lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Curacao ghi bàn tại World Cup. Livano Comenencia (số 8) ghi bàn thắng lịch sử cho Curacao. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 1-1 28': Từ pha đá phạt của Kimmich, trung vệ Schlotterbeck đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ thành Room của Curacao đã xuất sắc cản phá. Đức-Curacao 1-1 30': Pavlovic dứt điểm căng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Curacao. Đức-Curacao 1-1 37': Đội tuyển Đức vẫn đang tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Curacao, nhưng chưa thể có thêm bàn thắng. Đức-Curacao 2-1 38': Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, Nico Schlotterbeck băng vào đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Đức. Nico Schlotterbeck ăn mừng sau khi lập công. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 2-1 45': Tuyển Đức có liên tiếp 3 pha dứt điểm về phía khung thành của Curacao nhưng chưa thể có thêm bàn thắng thứ 3. Đức-Curacao 2-1 45': Hiệp 1 của trận đấu có 4 phút bù giờ! Đức-Curacao 2-1 45'+3: Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Felix Nmecha của Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đức-Curacao 3-1 45'+5: Kai Havertz dễ dàng đánh bại thủ thành Room từ chấm đá phạt 11m để giúp đội tuyển Đức dẫn trước 3-1. Đức-Curacao 3-1 Hiệp 1 của trận đấu khép lại với kết quả 3-1 nghiêng về đội tuyển Đức. Đức-Curacao 3-1 46': Hiệp 2 bắt đầu! Đức-Curacao 4-1 47': Jamal Musiala dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 4-1 cho Đức sau đường chuyền của Kimmich. Tiền vệ Jamal Musiala tung cú sút chéo góc hiểm trước khung thành tuyển Curacao, nâng cách biệt lên 4-1 cho tuyển Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 4-1 54': Đội tuyển Đức tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng vào lưới Curacao trong ngày ra quân. Đức-Curacao 4-1 63': Đức đáp trả bằng tình huống nguy hiểm nhưng tiếc rằng cú dứt điểm điệu nghệ của Sane lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Đức-Curacao 4-1 67': Cầu thủ Curacao lần thứ 2 đưa bóng vào lưới khung thành của Neuer nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Đức-Curacao 5-1 68': Nathaniel Brown volley ghi bàn sau pha phối hợp bài bản để đưa đội tuyển Đức vượt lên dẫn 5-1 trước Curacao. Nathaniel Brown gia tăng cách biệt. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 5-1 73': Sau khi có bàn thắng thứ 5, huấn luyện viên Nagelsmann đã liên tiếp có sự thay đổi nhân sự khi trao cơ hội vào sân cho các cầu thủ dự bị là Raum, Rüdiger, Goretzka. Trước đó, Undav cũng đã được vào thay cho Musiala. Đức-Curacao 5-1 76': Margaritha tung ra cú sút nguy hiểm về phía khung thành của tuyển Đức nhưng chưa thể có thêm bàn cho Curacao. Đức-Curacao 6-1 78': Undav dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm để ghi bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2026. Undav lập công cho tuyển Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 7-1 88': Kai Havertz ghi bàn thắng thứ 2 ở trận đấu để giúp đội tuyển Đức dẫn trước 7-1 trước Curacao. Kai Havertz hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho tuyển Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN) Đức-Curacao 7-1 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Đức-Curacao 7-1 Hết giờ! Đức giành chiến thắng "hủy diệt" 7-1 trước Curacao ở ngày ra quân World Cup 2026.

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