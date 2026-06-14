Xem trực tiếp Đức, Hà Lan và TBN đá trận ra quân World Cup 2026 trên kênh nào?

Ngày 15/6 hứa hẹn sẽ rất "bận rộn" với "bữa tiệc" bóng đá khi có đến 5 trận đấu diễn ra, trong đó có sự xuất hiện của các ứng viên vô địch Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Tại bảng E, đội tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình tìm lại hào quang bằng cuộc chạm trán tân binh Curacao trong khuôn khổ bảng E.

Trận đấu này diễn ra trên sân NRG (Houston, Mỹ) vào lúc 0 giờ sáng 15/6 (theo giờ Việt Nam).

Trận còn lại của bảng E giữa Côte d'Ivoire và Ecuador sẽ diễn ra vào lúc 6g00 trên sân Lincoln Financial Field (Philadelphia).

Bảng F được mở màn bằng trận đấu được mong đợi giữa Hà Lan và Nhật Bản, vào lúc 3g00 trên sân AT&T Stadium.

Đến 9g00, hai đội bóng còn lại của bảng F là Thụy Điển và Tunisia cũng sẽ bước vào cuộc đua khi chạm trán nhau trên sân Estadio BBVA.

Ngày thi đấu 15/6 sẽ khép lại vào lúc 23g00 với cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Cape Verde trên sân Mercedes-Benz trong khuôn khổ bảng H./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 15/6 0g00 Đức-Curacao (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)

3g00 Hà Lan-Nhật Bản (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)

6g00 Côte d'Ivoire-Ecuador (VTV3, VTV6, VTVgo)

9g00 Thụy Điển-Tunisia (VTV3, VTV6, VTVgo)

23g00 Tây Ban Nha-Cape Verde (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)