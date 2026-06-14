World Cup 2026: Brazil lập kỳ tích, Australia 'gieo sầu' cho Thổ Nhĩ Kỳ

Không có "cơn mưa bàn thắng" xuất hiện song loạt trận diễn ra ngày 14/6 với 4 trận đấu cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ.

Ở trận cầu tâm điểm bảng C, Brazil dù được đánh giá cao hơn nhưng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước đối thủ khó chơi Maroc.

Kết quả này giúp Brazil lập nên kỷ lục với chuỗi trận bất bại ở trận ra quân tại World Cup kể từ giải đấu diễn ra vào năm 1938.

Tại MetLife, Vinicius Junior tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp để giúp Brazil có điểm sau khi Maroc vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Ismael Saibari.

Cầm chân nhau ở ngày ra quân, Brazil và Maroc đang tạm chia nhau vị trí thứ hai bảng C với 1 điểm, đứng sau Scotland.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Scotland chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti nhờ pha lập công duy nhất của John McGinn.

Kết quả này giúp Scotland có chiến thắng đầu tiên tại World Cup sau 36 năm chờ đợi. Lần gần nhất Scotland được hưởng niềm vui chiến thắng diễn ra từ World Cup 1990.

Các cầu thủ Scotland ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Còn tại bảng D, đội tuyển Australia thi đấu thăng hoa để tạo nên cú sốc với chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Nestory Irankunda và Connor Metcalfe thay nhau ghi bàn để mang chiến thắng về cho đại diện bóng đá châu Á.

Chiến thắng này giúp Australia cùng có 3 điểm như chủ nhà Mỹ nhưng tạm đứng sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3).

Ở lượt trận thứ 2, Australia sẽ đối đầu chủ nhà Mỹ trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D cùng tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Kết quả World Cup 2026: Qatar tạo nên địa chấn, giành điểm số lịch sử Boualem Khoukhi sắm vai người hùng với pha lập công vào lưới Thụy Sĩ ở phút 90+4 để giúp Qatar lần đầu tiên có điểm tại World Cup.

Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại ở ngày ra quân khiến họ đối mặt nhiều khó khăn. Guler và đồng đội cần phải vượt qua Paraguay ở lượt tiếp theo để hy vọng đi tiếp.

Trước đó, ở trận đấu sớm nhất ngày 14/6, Qatar gây sốc khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn thắng của Boualem Khoukhi ở phút bù giờ. Trận hòa này giúp Qatar có điểm số đầu tiên tại World Cup.

Kết quả World Cup 2026 ngày 14/6 Qatar-Thụy Sĩ 1-1

Boualem Khoukhi 90+4 - Breel Embolo 17p Brazil-Maroc 1-1

Vinicius 32 - Ismael Saibari 21 Haiti-Scotland 0-1

John McGinn 29

Australia-Thổ Nhĩ Kỳ 2-0

Nestory Irankunda 27, Connor Metcalfe 75