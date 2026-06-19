Gia đình lên tiếng về tình hình sức khỏe của cha Lionel Messi

Ngày 18/6, gia đình siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi đã phát đi thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ông Jorge Messi, cha đồng thời là người đại diện lâu năm của anh, cho biết ông đang được theo dõi y tế và có những tiến triển tích cực.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, gia đình Messi cho biết ông Jorge Messi hiện “đang được các bác sỹ theo dõi, trong quá trình hồi phục và diễn biến thuận lợi theo tình trạng bệnh lý đang gặp phải.”

Tuy nhiên, gia đình không tiết lộ chi tiết về căn bệnh cũng như nguyên nhân khiến ông phải điều trị.

Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều tin đồn và suy đoán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội liên quan đến sức khỏe của ông Jorge Messi.

Gia đình bày tỏ không hài lòng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời nhấn mạnh chỉ những người thân cận mới nắm rõ tình trạng thực tế của ông.

Gia đình Messi cũng kêu gọi công chúng và giới truyền thông thể hiện sự thận trọng, trách nhiệm và tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn nhạy cảm này, đồng thời khẳng định mọi thông tin mới sẽ được công bố thông qua các kênh chính thức của gia đình.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Messi đang cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Trước đó, sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở trận ra quân, Messi đã xúc động khi ghi bàn mở tỷ số và cho biết bản thân vừa trải qua “những ngày khó khăn” liên quan đến chuyện gia đình.

Danh thủ 38 tuổi cho biết gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất đối với anh. Trong nhiều năm qua, ông Jorge Messi không chỉ là cha mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý sự nghiệp của Messi, đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tại Barcelona cho đến khi trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới./.

Messi san bằng kỷ lục bàn thắng, Argentina thắng tưng bừng tại World Cup 2026 Lionel Messi đã có ngày thi đấu tỏa sáng khi ghi cả 3 bàn thắng để giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.