Thành phố Hồ Chí Minh: Chung tay chăm lo sức khỏe, mang niềm vui cho trẻ em

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Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 13/6, Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Trao yêu thương – Hè 2026”.

Chương trình thực hiện khám sàng lọc cho trẻ dưới 12 tuổi trên địa bàn; đồng thời trao tặng học bổng, tặng quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Tại chương trình, 250 trẻ em dưới 12 tuổi đã được các y bác sĩ khám sức khỏe lâm sàng, đánh giá thể trạng, tư vấn dinh dưỡng và cấp phát thuốc miễn phí.

Người dân phấn khởi khi được chăm sóc sức khỏe và phát thuốc tại chương trình Trao yêu thương – Hè 2026 do UBND Trừ Văn Thố và Cơ quan thường trú TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Dược sĩ Bùi Văn Sang, Giám đốc Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố cho biết, trong đợt khám này, đơn vị ưu tiên tầm soát sức khỏe cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp để hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh về chăm sóc trẻ nhỏ. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe sau khi khám của các em đều được nhập trực tiếp vào Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế trên nền tảng số.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm Y tế xã đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cùng các đơn vị y tế ngoài công lập tổ chức được 4 đợt khám sàng lọc, phục vụ trên 1.000 lượt người; trọng tâm là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Theo đại diện Trạm Y tế xã, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo tối thiểu mỗi người dân phải được khám sức khỏe định kỳ một lần trong năm, từ nay đến cuối năm, Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố tiếp tục triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không bỏ sót một người dân nào không được khám, sàng lọc sức khỏe.

Đại diện thương hiệu Nhà thuốc Long Châu tặng thuốc và thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Trừ Văn Thố.

Cùng với hoạt động khám sức khỏe cho trẻ em, Chương trình “Trao yêu thương – Hè 2026” đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn với sự hỗ trợ từ các đơn vị: Red Hugs – Chương trình thuộc Công ty TNHH Red Communications, Công ty Cổ phần Mắt bão. Bên cạnh đó, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cũng hỗ trợ trạm y tế gói thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Đại diện UBND xã Trừ Văn Thố và Cơ quan thường trú TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Nhà báo Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của người làm báo Thông tấn xã Việt Nam nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, động viên các em học sinh nỗ lực vươn lên và lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp. “Thông qua hoạt động khám sàng lọc sức khỏe, trao tặng học bổng, quà tặng, chúng tôi mong muốn động viên người dân và các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống hàng ngày; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng”, nhà báo Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đánh giá cao hoạt động khám sức khỏe và tặng quà cho trẻ em ngày 13/6, ông Trần Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố cho biết đây là hoạt động hết sức thiết thực, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với mục tiêu mỗi người dân trên địa bàn đều được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Cùng với đó, những phần quà, học bổng được trao tặng cho người dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học là những lời động viên thiết thực, đồng thời lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương trong cộng đồng./.