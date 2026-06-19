Hà Nội: Học sinh Trường Newton là thủ khoa kỳ thi lớp 10 với 29,75 điểm

Tối nay, 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm 2026.

Với tổng số 29,75 điểm, Trần Minh Hà, học sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton là thí sinh có điểm số cao nhất trong số gần 124.000 thí sinh dự thi, giữ vị trí thủ khoa.

Hà đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh, tổng số 28,75 điểm. Nữ sinh có 1 điểm ưu tiên, nâng tổng điểm xét tuyển lên 29,75.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay và tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025.

Tối nay, Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập. Trong đó điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm, vào các trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Trung học phổ thông Kim Liên và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn-Hà Đông./.

Hà Nội: Chưa chạm 3 điểm mỗi môn vẫn đủ điểm đỗ lớp 10 trường công lập Điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu là 8,5 điểm cho 3 môn thi. Hà Nội có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm.

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